Zuyderland opent VR-ruimte om zwangeren voor te lichten

Ziekenhuis Zuyderland heeft een zogeheten VR Cube geopend in het Geboortecentrum. De innovatieve ruimte is ontwikkeld om met virtual reality-technologie zwangeren en hun partners optimaal voor te lichten.

“Deze nieuwe voorziening biedt een moderne en effectieve manier om aanstaande ouders te ondersteunen, wat uiteindelijk bijdraagt aan een betere zorgervaring en een hogere kwaliteit van leven voor onze patiënten”, zegt Zuyderland zelf over de VR Cube.

Digitalisering van voorlichting

De ruimte, die geluidsdicht is en helemaal geïntegreerd in de bestaande ruimte, moet een ontspannen plek zijn om mensen die in verwachting zijn voor te lichten. Zuyderland ziet het als een nieuwe stap in haar “voortdurende streven naar innovatie en patiëntgerichte zorg”.

De opening begin deze maand ging gepaard met beschouwingen over de digitalisering van medische voorlichting, een thema waarin het ziekenhuis voorop wil lopen.