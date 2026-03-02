Skipr

Zuyderland start nieuwe spoedpoli voor MDL-patiënten

,

Het Limburgse Zuyderland ziekenhuis start een nieuwe spoedpoli voor Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) op locatie Sittard-Geleen. De Spoedpoli MDL is bedoeld voor laagcomplexe acute MDL-klachten.

Sinds oktober 2024 is de spoedeisende hulp (SEH) in Sittard-Geleen gesloten vanwege een tekort aan gespecialiseerd SEH-personeel. Alle SEH-zorg gaat sindsdien naar Heerlen.

Acute zorg Zuyderland

In Sittard is tot zomer 2025 nog wel een spoedfunctie in de lucht gehouden voor eenvoudige acute zorg. Maar ook daarmee is het ziekenhuis gestopt vanwege personeelstekort.

Spoedpoli MDL-patiënten

De nieuwe spoedpoli voor MDL-patiënten is speciaal bedoeld voor patiënten die al onder behandeling zijn bij het Zuyderland en complicaties krijgen. Het Zuyderland heeft alle zorg voor MDL-patiënten al geconcentreerd in Sittard-Geleen. Deze kunnen nu voor eenvoudige acute klachten weer terecht in Sittard-Geleen.

