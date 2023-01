Zuyderland traint SEH-personeel met mixed reality

Hoe kun je acute, levensbedreigende situaties op een veilige en waarheidsgetrouwe manier trainen? Zuyderland zoekt het antwoord in mixed reality. Samen met ontwikkelaar Velicus maakte de SEH, het Zuyderland Innovatielab en de Zuyderland Academie een scenario waarin de arts en verpleegkundige een virtuele patiënt op de traumakamer van de SEH opvangt en behandelt. Het handelen van de medisch professional beïnvloedt het verloop van het scenario.

Virtuele en fysieke feedback

De deelnemers zien dankzij een HoloLens een projectie op een pop waarop ze vaardigheden kunnen oefenen. Vrijwel alle handelingen worden fysiek uitgevoerd met behulp van de medische hulpmiddelen die in de traumakamer van de SEH aanwezig zijn. De combinatie van de werkelijke en de virtuele wereld – oftewel mixed reality – zorgt voor zowel virtuele als fysiek voelbare feedback. Zo moet een ‘optimaal urgentiebesef’ ontstaan.

Onderzoek naar effect

Zuyderland is met dit project een van de eerste ziekenhuizen in Europa dat een bestuurbaar patiëntscenario in mixed reality op de SEH inzet. In het eerste kwartaal van 2023 wordt de HoloLens een structureel onderdeel binnen de scenariotraining voor de zorgprofessionals op de SEH. Wetenschappelijk onderzoek moet zicht geven op het effect op de kwaliteit van handelen en het opleidingsniveau van de SEH-artsen en verpleegkundigen.