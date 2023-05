Zuyderland voegt e-health deskundige toe aan raad van bestuur

Talboom-Kamp is benoemd per 1 oktober 2023. Ze studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde later aan het Leids Universitair Medisch Centrum op de implementatie van e-health in de eerste lijn. Ze is bovendien bestuurder bij het National eHealth Living Lab (NeLL) en zit in de raad van advies van het Zorginstituut Nederland. Voorheen was Talboom-Kamp onder meer praktijkhoudend huisarts in Rotterdam, directeur bij Synergos, bestuursvoorzitter van Saltro Diagnostisch Centrum en chief innovation officer bij Unilabs.

Voor de toekomst van Zuyderland ziet ze digitale zorg als een belangrijke pijler, laat de kersverse bestuurder weten in een reactie.