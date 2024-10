Zwakke Chinese vraag naar zorgtechnologie zit Philips dwars

Philips heeft veel meer last van de zwakke vraag naar zijn zorgtechnologie vanuit China dan eerder gedacht. Daarom verlaagt het concern met nog één kwartaal te gaan fors de omzetverwachtingen voor het hele jaar, van een groei tussen de 3 en 5 procent naar 0,5 tot 1,5 procent. In alle andere markten boekte Philips wel groei.

Zowel vanuit Chinese ziekenhuizen als consumenten viel de vraag tegen. Door de terughoudendheid in dat belangrijke land voor Philips kwamen er de afgelopen drie maanden 2 procent minder bestellingen binnen dan een jaar eerder. In het voorgaande kwartaal groeide het aantal orders nog voor het eerst in twee jaar.

Aantrekkelijke groeimarkt

“China blijft in de kern een aantrekkelijke groeimarkt voor Philips op de lange termijn, waarbij de marktomstandigheden naar verwachting onzeker zullen blijven”, stelt het bedrijf in een toelichting. In China gelden sinds enige tijd strengere eisen aan medische technologie om corruptie tegen te gaan. Ook is het vertrouwen van consumenten en bedrijven nog niet op het niveau van voor de coronacrisis.

Philips stapt door de onzekere vooruitzichten in China gedeeltelijk over naar landen met meer vraag, zoals Indonesië. “Er is daar momentum, er wordt veel geïnvesteerd en we kunnen daar goed onze AI-toepassingen kwijt”, zei topman Roy Jakobs in een toelichting op de resultaten. Ook in de Verenigde Staten was de groei sterk, door de behoefte aan technologie als gevolg van personeelstekorten. Noord-Amerika is de belangrijkste markt in de gezondheidszorg en ook voor Philips.

Schikking

Philips hield de vergelijkbare omzet, dus exclusief wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, op een kleine 4 miljard euro, ongeveer gelijk met vorig jaar. Toen kende Philips juist een verrassend sterk kwartaal, met een omzetgroei van 11 procent. De winst groeide afgelopen kwartaal wel iets, volgens het bedrijf door een betere productiviteit en efficiëntere toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Philips heeft in de verwachtingen voor de rest van het jaar geen rekening gehouden met mogelijke ontwikkelingen in de slepende slaapapneu-affaire. Eerder dit jaar trof het in Amsterdam gevestigde concern al een belangrijke schikking voor letselschade in de Verenigde Staten, maar er loopt ook onder meer nog een onderzoek vanuit justitie in het land. Dat zou zomaar nog in een fikse boete kunnen resulteren. (ANP)