‘Zzp’ers in de zorg niet duurder dan medewerkers in loondienst’

Zzp’ers in de zorg zijn niet duurder dan medewerkers in loondienst. Tenminste dat zegt SoloPartners. De brancheorganisaties voor zzp’ers in de zorg reageert op het programma EenVandaag dat stelde dat zzp’ers in de zorg een oorzaak zijn van de stijgende zorgkosten. “Zeer onterecht”, aldus SoloPartners, dat ook uithaalt naar vakbond NU’91.

“Een zzp’er is niet duurder”, zegt Loe van Erp, directeur van SoloPartners, stellig. “Een zzp’er ontvangt zijn uurtarief en wellicht een vergoeding voor reiskosten en dat is het. Geen extra kosten voor feestdagen of onregelmatigheidstoeslag . Dat een programma als EenVandaag concludeert dat ‘een zzp’er is bijna tweemaal zo duur als een zorgmedewerker’ vinden wij dan ook ronduit onjuist.”

Werkdruk

Wat Van Erp betreft slaat EenVandaag dan ook de plank mis in een recent item over de opkomst van zorg-zzp’ers en de toenemende kosten. Van Erp: “Het tekort aan personeel en groei aan zzp’ers in de zorg zijn niet per sé een het probleem. De werkdruk op het personeel in loondienst wel. Het probleem dat urgenter is dan salaris. Veel werknemers voelen zich steeds minder thuis in loondienstverbanden. Als zzp’er zijn zij flexibeler en kan de regie genomen worden over de eigen werkzaamheden. Dat is waar werknemers naar op zoek zijn veel meer dan de hoogte van het salaris.”

NU’91

De SoloPartners-directeur geeft niet alleen EenVandaag een veeg uit de pan, maar ook vakbond NU’91. Die heeft er volgens SoloPartners weinig van begrepen en houdt krampachtig vast aan loondienst-constructief en hogere salarissen daarvoor. Van Erp: “Zolang werkgevers in de zorg niet onder ogen zien wat de oorzaak is zal het probleem niet oplossen en zal de uitstroom van loondienst naar zzp alleen maar groter worden.”