AAG-congres: Arbeidsmarkt, een zaak van bestuurders

Tijd nemen. Even stilstaan om te reflecteren; om het gesprek aan te gaan met collega’s, geïnspireerd te worden. En vervolgens stappen maken. Een kleine vijftig bestuurders namen die tijd om de eerste editie van het AAG-congres ‘Tijd voor toekomst. Medewerkers van morgen’ bij te wonen. In het fraaie Fort Altena werden zij meegenomen in een van de grootste vraagstukken van nu: de krapte op de arbeidsmarkt. Een HR-issue? Tuurlijk! Maar de complexiteit vraagt ook om een integrale blik, weet Johan van Houwelingen, bestuurder bij AAG. “Wij zien dat de koplopers in de sector die organisaties zijn die verbinding leggen tussen HR, vastgoed en finance. En wie kan dat beter dan de bestuurder?”

Tijd voor inspiratie

De middag startte met tijd voor inspiratie. Sociaal psycholoog Aart Bontekoning en econoom Wim Davidse belichtten in twee overweldigende presentaties de arbeidsmarkt vanuit verschillende perspectieven.

Bontekoning trapte af met een verfrissende blik op het generatielandschap binnen organisaties. Dat Nederland in hoog tempo vergrijst, is volgens de zelfbenoemde generatie-expert niet zozeer een probleem. “Er is nog nooit zoveel ervaring in organisaties geweest als nu.” De uitdaging is ervoor te zorgen dat de verschillende generaties in een organisatie jeugdig blijven. In dat kader pleitte Bontekoning voor meer diversiteit. “We hebben de neiging om voor iedereen hetzelfde menu te maken. Maar niemand wil iedere dag karbonade eten.” Het benutten van de “updatepotentie” van nieuwe generaties gaat daarbij helpen. “Vraag waar ze zin in hebben, waar ze energie van krijgen.” Want dat wekt de jeugdigheid op in oudere generaties en versterkt de aantrekkelijkheid van organisaties. Bontekoning brak daarbij een lans voor verbinding via sociale interactie, iets wat van nature ontstaat tussen ouders en kinderen. Hij ziet daarbij een rol weggelegd voor de verbindende generatie (geboren tussen 1955 en 1969). “Nieuwe wegen vind je door anders te kijken”, besloot de generatie-expert.

De verbinding leggen tussen HR, vastgoed en finance: wie kan dat beter dan de bestuurder?

Aanstekelijk werkgever

Daar deed econoom en flexstrateeg Wim Davidse, de tweede spreker van de dag, alvast een voorzet voor. De kern van zijn betoog: er is geen personeelstekort maar een organisatietekort. De werkzoekende is aan de macht vandaag de dag in de westerse wereld. Daar lijken zelfs de ‘zwarte zwanen’ weinig aan te veranderen. Volgens de econoom komt in die groeiende baaneisen op korte termijn ook geen verandering. “Met de vierde industriële revolutie in aantocht, kun je als zorgorganisatie dus maar beter een aanstekelijke werkgever worden.” Maar hoe doe je dat? Organisaties dienen daarvoor beter rekening te houden met de drijfveren van werkenden, zo bepleitte Davidse. Vraag je jongeren wat zij zoeken in een baan, dan is de kans groot dat zij antwoorden: betekenisvol werk, waardering, je veilig voelen, plezier hebben in een team. Maar ook perspectief, flexibiliteit in het rooster en autonome werkruimte. Allemaal aspecten die terug te voeren zijn op de drie bovenste treden van de piramide van Maslow: vrijheid, waardering en ontplooiing.

Een op de zeven Nederlanders krijgt energie van zijn of haar werk – terwijl 85 procent er niet echt last van heeft. Er valt dus nog behoorlijk wat winst te behalen. Door de juiste dingen te organiseren. Deep purpose en de doorleefde aandacht voor missie en visie kan daar niet los van worden gezien. Het is volgens de econoom een voorwaarde op weg naar aanstekelijk werkgeverschap.

Tijd voor actie

Na deze inspirerende bespiegelingen was het tijd voor actie. Daarvoor werden de bestuurders uitgenodigd voor twee rondes subsessies. Vier workshops zoomden op een creatieve manier in op verschillende kanten van de arbeidsmarktuitdagingen. In ‘Back(office) to the future’ kwamen verschillende technologieën voorbij die impact gaan hebben op de bedrijfsvoering en wat dat betekent voor werk en medewerkers. De vraag hoe je succesvol de systeemwereld van de organisatie met de belevingswereld van medewerkers in verbinding brengt, stond centraal in ‘Koersen op de ideale medewerker of de ideale omstandigheden’. In ‘van meetbaar naar merkbaar’ werd kritisch gekeken naar de datahonger van organisaties. En de vierde susbsessie zoomde in op de vraag of regelruimte bijdraagt aan medewerkertevredenheid.

Voor de start van het diner waarmee het AAG-evenement werd afgesloten, vatten de subsessiebegeleiders de resultaten samen tijdens vier korte pitches. Praktisch en doelgericht. Het leverde handvatten op waarmee de bestuurders vanuit hun overkoepelende visie de volgende werkdag een eerste stap konden zetten op weg naar aantrekkelijke organisaties en aanstekelijk werkgeverschap. Want na Tijd voor toekomst is het tijd voor actie.