De oplossing voor het tekort aan zorgprofessionals (zorgpersoneel)

Zorginstellingen in Nederland staan voor moeilijke tijden als het gaat om het vervullen van vacatures voor verpleegkundigen. De noodzaak om meer dan 148.000 vacatures in te vullen is een nationale aangelegenheid die moet worden aangepakt. Rekening houdend met een pandemie en het huidige grote tekort aan zorgprofessionals moeten zij dit probleem oplossen. Maar hoe?

2020 was een moeilijk jaar voor het behouden en vinden van gekwalificeerde zorgprofessionals. Zorginstellingen hebben om die reden besloten om voorbij de landsgrenzen te kijken en hebben nagedacht over onconventionele oplossingen voor personeelswerving. European Multi Talent Group Health Care (EMTG) is marktleider in het verbinden van Nederlandse zorginstellingen met ervaren zorgprofessionals uit EU-landen.

Het EMTG-project begon in 2012 toen de oprichter, Arnold Smeink, hooggekwalificeerde Spaanse verpleegkundigen ontmoette. Hij merkte op dat vele van hen werkloos waren. Tegelijkertijd was er een groot tekort aan verpleegkundigen in Nederland en zo begon hij de eerste Mediterraanse verpleegkundige te koppelen aan vacatures in Nederlandse verpleeghuizen. “Toen ik voor het eerst met een aantal Spaanse verpleegkundigen sprak, werd ik geraakt door hun motivatie, warmte, empathie, vaardigheid, nederigheid en kennis”, zegt Arnold. Zo werd een probleem, een oplossing voor twee landen. Sindsdien hebben vele Europese verpleegkundigen besloten om zich bij het project aan te sluiten en een onderdeel te worden van de oplossing voor Nederland.

Buitenlandse zorgprofessionals

Het inhuren van buitenlandse zorgprofessionals kan voor Nederlandse zorginstellingen ontmoedigend zijn om verschillende redenen. Aanleiding hiervoor kunnen het gebrek aan taalkennis van de kandidaat zijn, het verifiëren van de gelijkwaardigheid van de diploma’s, een tekort aan middelen om kandidaten in het buitenland te vinden en/of het gebrek aan tijd om nieuwe collega’s te integreren. EMTG ontzorgt de organisaties met al deze punten.

Beleidsmakers zullen voorbij de Nederlandse grenzen moeten kijken. Buitenlandse zorgprofessionals hebben de kennis, ervaring, opleiding en ambitie om in Nederland te werken en hun professionele carrière verder te ontwikkelen. De buitenlandse beroepsbevolking kan worden gezien als een oplossing die niet alleen het huidige tekort aan verpleegkundigen in Nederland zal oplossen, maar ook hogere productiviteit oplevert. Dit alles zal bijdragen aan een verbetering van de aandacht voor de cliënt in de zorg en de kwaliteit van de zorg bij de zorginstellingen.

Integratie

Integratie in de cultuur en taal levert een essentiële bijdrage aan het succes van het beroepsleven voor elke werknemer in een nieuw land. EMTG heeft zich op deze gebieden geconcentreerd en een programma ontwikkeld waarbij verpleegkundigen en assistent-verpleegkundigen zich voorafgaand aan hun eerste werkdag onderdompelen in een intensieve Nederlands taalcursus van respectievelijk 3 en 4 maanden. Daarbij worden de zorgprofessionals tijdens hun eerste jaar ook ondersteund door een persoonlijke coach om hen te begeleiden in het culturele, persoonlijke, sociale en professionele leven in Nederland. Deze aanpak is belangrijk geweest voor zowel de zorgprofessionals als de zorginstellingen die voor het eerst buitenlandse werknemers inhuren.

Hoe kan EMTG zorginstellingen helpen?

EMTG helpt zorginstellingen, in de sectoren VVT, GGZ, gehandicaptenzorg en ziekenhuizen, om ook in de meest uitdagende tijden de best gekwalificeerde zorgprofessionals van Europa te vinden. EMTG zorgt en ontzorgt!

“Wij verzorgen de werving, contracten, huisvesting, professionele begeleiding op de werkvloer en de BIG-registratie. Wij onderscheiden ons door persoonlijke service en aandacht te bieden. Wij helpen patiënten, verpleegkundigen en zorgorganisaties de barrière in taal en cultuur te overwinnen, zodat alle partijen kunnen profiteren van deze oplossing voor de Nederlandse zorg. ” aldus EMTG.

Wilt u meer weten? Onze relatiemanagers gaan graag met u in gesprek over hoe uw organisatie kan profiteren van het EMTG-project. Download hier onze whitepaper. Of stuur een e-mail naar sales@emtg.nl voor meer vragen. Bel ons 31(0)85 2101 430