De visie op het nieuwbouwproject Jabikshof

“Het is nog niet eens zo lang geleden, de tijd dat ouderen er trots op waren dat ze naar het verzorgingshuis of het bejaardenhuis mochten. Maar die tijd is geweest. We moeten nu luisteren naar wat bewoners straks écht willen. Ze verhuizen waarschijnlijk nog één keer in hun leven. Dan moeten wij met woonconcepten die passend zijn: waarin het prettig wonen is en waarin je op de juiste manier zorg kan krijgen.” Dat zegt René Lolkema, partner van HevoFame, tijdens het Skipr online Zorg en Vastgoed event. Vernieuwing is de rode draad waarmee de ontwikkelaars van HevoFame plannen maken voor wonen met zorg in heel Nederland. Een van de innovatieve concepten is nieuwbouwproject Jabikshof in Leeuwarden, dat nu een paar maanden in gebruik is.

“Jabikshof is iets totaal anders dan het traditionele verpleeghuis”, legt Rianne van der Lei, Projectleider Facilitair bij zorgorganisatie Noorderbreedte uit. “Mensen moeten een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. We zetten hier in op zoveel mogelijk ‘thuisgevoel’. Jabikshof staat middenin een woonwijk en sluit daar helemaal bij aan. Het ziet er ook niet uit als een verpleeghuis, al bieden we hier intramurale zorg aan mensen met dementie. Het is verticale zorg, waar mensen beneden leven en boven wonen. Iedere bewoner heeft zijn eigen studio met eigen badkamer, slaapkamer en ruimte om bezoekers te ontvangen. Beneden is ruimte voor activiteiten en ontmoeting met huisgenoten.” Deze kijk op zorg vertaalt zich in het gebouw: er is geen centrale entree met portier aan de straatzijde, maar eigen voordeuren. “Je herkent je eigen woning aan de buitenzijde en hebt niet het gevoel van een institutioneel verpleeghuis.” Datzelfde geldt voor de sfeer aan de binnenkant. Er zijn geen lange gangen, maar kleine compartimenten, zodat bewoners niet gaan dwalen of het gevoel hebben ‘waar moet ik naartoe?’.

Antwoord op tekorten

Jabikshof telt nu twee woonblokken, rondom een toegankelijke binnentuin. Ze zijn verdeeld in twaalf woningen voor acht huisgenoten. Er wonen nu 96 mensen met dementie. In een tweede fase komen er zes woningen bij, voor in totaal veertig tot vijftig bewoners – waaronder mensen met jonge dementie. “Het concept is gebaseerd op dat van Hofje Wendakker van Viattence”, legt Lolkema uit. “De resultaten daar laten zien dat – onder andere door bewegen te stimuleren en veel daglicht te creëren – het dwalen vermindert, het slaapritme verbetert, maar ook het medicijngebruik afneemt. Dat draagt bij aan een lagere werkdruk voor het personeel op deze locaties.” Zo wil HevoFame met dit soort innovatieve woonconcepten een antwoord bieden op het tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers in de nabije toekomst. Dit Friese project met Noorderbreedte bewijst: alles staat of valt met een heldere gezamenlijke visie. Die stel je op voor de start.

Samenwerking

Voor bestuurders van zorgorganisaties die vanwege verouderd zorgvastgoed met de handen in het haar zitten heeft Lolkema één belangrijke tip: zoek de samenwerking! “Je hebt andere partijen nodig die helpen en adviseren om de transitie echt te laten slagen. Ga op zoek naar de kennis die je zelf niet in je organisatie hebt. Wij gaan graag het gesprek aan met zorgbestuurders. Dan inventariseren we eerst de uitdagingen. Vervolgens gaan we kijken hoe we kennis kunnen inbrengen om dit soort veranderingstrajecten in te gaan zetten.”

