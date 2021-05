De Waerden kiest voor het ECD Fierit van Tenzinger

De Waerden kiest voor Fierit, het ECD van IT- en zorgdata innovator Tenzinger. André van Bentum, Manager Services & Advies bij De Waerden: “Het is voor ons belangrijk dat het partnerschap met Tenzinger verder gaat dan alleen het ECD. Als partners kunnen we echt in de frontlinie met elkaar oplopen in de ontwikkelingen voor de sector gehandicaptenzorg.”

De Waerden is een op innovatie gerichte zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook als het om ict gaat. “We vinden mobile first belangrijk, juist bij het gebruik van het elektronisch cliëntendossier”, vertelt André. “De nieuwe werkplek heb je altijd bij je. Alle applicaties zitten erin en het grootste deel van je werk kun je er op doen. Ook zorgprofessionals op woon- en dagbestedingslocaties krijgen een mobiele telefoon van De Waerden. Zij bieden ondersteuning aan cliënten en zitten liefst zo min mogelijk aan een bureau achter de computer.”

Cloudbased

De Waerden maakt nu nog gebruik van PlanCare, het ECD van het door Tenzinger overgenomen De Heer Software. André: “Intern hadden we al vastgesteld dat ons ECD niet meer voldeed aan onze huidige eisen. Gevolgd door het besluit om uit de Carante Groep te stappen, kwam het voorstel van Tenzinger om over te stappen naar Fierit op een goed moment. We zijn gestart met een groot aantal sessies en demo’s met medewerkers en hebben deze geanalyseerd en beoordeeld. We zijn er echt van overtuigd dat het cloudbased ECD Fierit de beste oplossing voor ons is.”

Partnerschap

De Waerden wilde echter meer dan alleen een leverancier voor een nieuw ECD. “Het gaat ons om partnerschap”, zegt Van Bentum. We willen ook voor de cliënt- en verwantengegevens een directe koppeling met AFAS op het ECD maken. Verdere ontwikkeling is voor ons net zo belangrijk als voor Tenzinger. Daarom is voor ons een partnerschap voor meerdere jaren van belang. Als partners kunnen we echt in de frontlinie met elkaar oplopen in de ict-ontwikkelingen voor de sector gehandicaptenzorg.”

Boris Hololtcheff, CEO van Tenzinger, onderstreept dit: “Tenzinger biedt een integrale oplossing. Implementatie van een ECD is meer dan alleen een IT-traject. We kunnen de uitdagingen van de gehandicaptenzorg alleen aangaan als we gezamenlijk kijken naar innovatieve oplossingen. Optimalisatieslagen maken. We zijn trots dat De Waerden de overstap maakt. Dit bevestigt dat we met Tenzinger de juiste weg zijn ingeslagen.”

Over De Waerden

De Waerden biedt ondersteuning aan mensen met een beperking die bijdraagt aan een gelukkig bestaan en werkt aan een samenleving waarin iedereen een bijdrage mag leveren. Ze ondersteunen kinderen, volwassenen, ouderen en gezinnen waarvan één of beide ouders een verstandelijke beperking heeft.

Over Tenzinger

In de care – ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ – is Tenzinger een bepalende speler bij het verslimmen van de zorg. Met cloud-gebaseerde ECD’s, portalen, apps en dienstverlening digitaliseert Tenzinger zorg- en administratieve processen en maakt die efficiënt. Tenzinger verrijkt de data die in haar systemen wordt verwerkt; hiermee ondersteunt Tenzinger in toenemende mate beslissingen van (zorg)professionals en cliënten. Tenzinger heeft vestigingen in Utrecht, Sliedrecht en Hengelo en er werken ruim 310 medewerkers.