Fuse AI voegt transcriptie- en taakextractiefunctie toe aan soevereine AI-platform

Fuse AI, de private AI-tool van Uniserver, introduceert vandaag een nieuwe transcriptie functionaliteit. Hiermee kunnen organisaties vertrouwelijke gesprekken efficiënt vastleggen en opvolgen binnen een volledig soevereine Nederlandse AI omgeving. Gesprekken worden automatisch getranscribeerd, samengevat, gestructureerd en voorzien van taken met bijbehorende notificaties.

De nieuwe functie maakt het mogelijk om audio-opnames te uploaden of Fuse AI rechtstreeks te laten deelnemen aan een online meeting via Microsoft Teams, Google Meet of Zoom. Na afloop van een gesprek verwerkt de AI het volledige verslag in één keer en biedt functies die het complete proces van vastleggen tot opvolging versnellen:

Transcriptie met automatische herkenning van sprekers (speaker identification).

Mogelijkheid om de tekst te controleren, aan te passen en aan te vullen, waarbij de gebruiker altijd de regie behoudt.

Automatisch gegenereerde samenvatting, indien gewenst in een vooraf vastgesteld format.

Extractie van actiepunten en taken uit het gesprek, inclusief notificaties naar de betrokken personen.

Het achterliggende AI-model kan worden geconfigureerd zodat de samenvatting en actiepunten voldoen aan specifieke verslagleggingsrichtlijnen én aan de geldende compliance-eisen van de organisatie.

Eerste soevereine AI met transcriptie, samenvatting en taakbeheer

Hoewel transcriptie- en samenvattingsfuncties breder beschikbaar zijn in de markt, is dit volgens Fuse AI de eerste keer dat een volledig soevereine, private AI die deze mogelijkheden biedt, zonder afhankelijkheid van de publieke cloud. Dat maakt de tool geschikt voor sectoren waar nauwkeurige verslaglegging en opvolging essentieel zijn, zoals zorg, hulpverlening, juridische dienstverlening en overheid. Het systeem ondersteunt zowel live deelname aan gesprekken als de verwerking van eerder opgenomen audiobestanden.

“Goede verslaglegging is cruciaal in sectoren waar besluiten directe impact hebben op mensenlevens,” zegt Ralph Kootker, de drijfveer achter Fuse AI bij Uniserver. “Door gesprekken veilig en volledig vast te leggen, én automatisch actiepunten uit te zetten, helpen we organisaties om fouten te voorkomen en sneller de juiste beslissingen te nemen. Tegelijkertijd voldoen zij met deze manier van werken beter aan de steeds strengere compliance-eisen rond verslaglegging en datagebruik. Dat geeft professionals meer tijd en ruimte voor de mensen om wie het gaat.”

Over Fuse AI

Fuse AI combineert de kracht van generatieve AI met de veiligheid en controle van een Private Soevereine Cloud. Het biedt organisaties de mogelijkheid om een eigen private GPT-interface te gebruiken op hun interne datasets, volledig gehost op Uniserver’s soevereine private cloudplatform. Dit biedt kracht van AI zonder afhankelijkheid van publieke cloudinfrastructuren zoals Microsoft, Google of AWS. De data wordt niet gebruikt voor modeltraining, verlaat het land niet, blijft volledig in handen van de organisatie, en voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving; nu én richting de komende Europese AI Act.