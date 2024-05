IT als troef: hoe je je zorgmedewerkers ontzorgt

Zeker nu goede zorgmedewerkers schaars zijn, is het des te belangrijker om hen te ontzorgen met hoogwaardige IT-voorzieningen. Robuuste, specifiek voor het werk in de zorg ontworpen devices én strakke processen vormen daarbij een belangrijk aandachtspunt voor zorgorganisaties die graag de beste mensen willen aantrekken.

Op een gemiddelde werkdag helpt thuiszorgmedewerker Elysa (56) zo’n twee à drie cliënten bij huishoudelijke taken als schoonmaken, wassen en boodschappen doen. Tussendoor legt ze op haar smartphone zoveel mogelijk gegevens vast in het elektronisch cliëntendossier (ECD): over de door haar uitgevoerde werkzaamheden, maar ook over zaken als toegediende medicatie en de algehele gezondheidstoestand van haar cliënten. De smartphone is daarmee – zeker de laatste jaren – een cruciaal onderdeel van het primaire zorgproces geworden.

Krappe arbeidsmarkt

Ambulante medewerkers als Elysa zijn enorm belangrijk voor het in stand houden van de ouderenzorg in Nederland, zeker nu ouderen tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig thuis blijven wonen. Maar: goede thuiszorgmedewerkers zijn steeds schaarser op de huidige krappe arbeidsmarkt. In het vierde kwartaal van 2023 stonden er in de sector Verpleging, verzorging & thuiszorg maar liefst 18.700 vacatures open. En ook in de gehandicaptenzorg is de vraag naar goed personeel – met bijna 8.000 openstaande vacatures – onverminderd groot.

Goede binnenkomer

Des te belangrijker dus, om het je thuiszorgmedewerkers zo gemakkelijk mogelijk te maken – zeker ook op IT-gebied. Dat begint al bij een goede onboarding vanaf het moment dat je een medewerker aanneemt. Welke werkzaamheden gaat zij precies uitvoeren? Met welke applicaties gaat ze werken? En wat zijn haar eigen wensen en behoeftes? Als je je medewerker zelf (binnen bepaalde kaders) laat kiezen met welk device ze wil werken, heb je als werkgever meteen een goede binnenkomer. Als je er vervolgens voor zorgt dat dat device helemaal voorgeprogrammeerd en gebruiksklaar bij haar wordt afgeleverd, zodat ze meteen lekker aan de slag kan, doet dat wonderen voor haar productiviteit en tevredenheid.

Snelle vervanging

Maar: devices kunnen onverhoopt beschadigd raken of uitvallen. In dat geval is het enorm belangrijk dat een medewerker zo snel mogelijk door kan gaan met haar belangrijke werk. De zorg voor cliënten loopt immers gewoon door. Hier komt onze dienst Nieuw Device in 1 Dag om de hoek kijken. Daarbij garanderen we – binnen bepaalde voorwaarden – dat we in geval van schade de volgende werkdag al zorgen voor een gebruiksklaar vervangend exemplaar. Zo minimaliseren we downtime en zorgen we ervoor dat de zorg voor cliënten zoveel mogelijk ongehinderd doorloopt.

Robuuste, slimme devices

Let op: deze dienst is puur bedoeld als achtervang. In de praktijk zien we namelijk dat devices steeds minder vaak stuk gaan, simpelweg omdat ze steeds robuuster worden. Met name zogenoemde ‘ruggedized’ devices zijn specifiek toegerust voor het werken in de zorg; ze zijn stootvast, valbestendig en stof- en waterdicht. Bovendien kunnen ze prima worden bediend met handschoenen aan.

De meest recente modellen (die zijn uitgerust met de nieuwste mogelijkheden op het gebied van AI) maken zelfs spraakgestuurd rapporteren mogelijk, waardoor iemand als Elysa niet meer hoeft te typen maar haar bevindingen kan inspreken – snel en gemakkelijk.

Goede devices, betere zorg

De war on talent laat zich in veel sectoren voelen, zéker ook in de zorg. Door je zorgprofessionals te voorzien van de nieuwste devices die perfect passen bij hun belangrijke takenpakket, heb je vaak nét dat streepje voor op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zorg je er zo voor dat je IT-afdeling ontlast wordt. Want als jouw IT’ers hun kostbare tijd niet meer kwijt zijn aan het configureren, uitleveren en repareren van devices, houden ze meer tijd over voor meer strategische werkzaamheden en voor gerichte advisering.

En, last but not least: investeren in goede, robuuste devices zorgt onder de streep voor betere zorg. Want elke minuut die zorgmedewerkers als Elysa minder hoeven te besteden aan IT, komt uiteindelijk ten goede aan hun cliënten.

Meer weten?

