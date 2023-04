Leasen van medische apparatuur in de gezondheidszorg: de voordelen en ontwikkelingen

Naast aankopen, kun je ook aan deze apparaten komen door middel van leasen. Het leasen van medische apparaten is steeds populairder geworden in de gezondheidszorg, door de vele voordelen ten opzichte van traditionele aankoopmethoden. We zetten hier de belangrijkste voordelen voor je op een rij:

Kosteneffectief: Het leasen van medische apparatuur maakt het mogelijk voor jou als zorgverlener, inkoper voor zorginstellingen of leverancier van medische apparatuur, de benodigdheden in huis te halen die je nodig hebt, zonder de grote investeringskosten die je zou hebben wanneer je het zou aankopen. Leasen maakt het mogelijk om de kosten van je medische apparatuur over de leaseperiode te spreiden, wat druk afhaalt van jouw begroting en je in staat stelt om je middelen in andere gebieden van je zorgonderneming te investeren.

Flexibiliteit: Door leasen van medische apparatuur, heb je de optie om je apparatuur aan het einde van de leaseperiode te upgraden of in te ruilen, waardoor je bij kunt blijven met de snelle vooruitgang in de medische technologie. Met deze flexibiliteit kun je je patiënten helpen met het gebruik van de nieuwste en meest geavanceerde medische apparaten.

Onderhoud en ondersteuning: Veel aanbieders van medische apparatuur, bieden naast het leasen ook onderhouds- en ondersteuningsdiensten aan, waarmee ze ervoor blijven zorgen dat de apparatuur in goede werkende staat is en downtime minimaliseren. Door te leasen, maak je ook gebruik van die onderhouds- en ondersteuningsdiensten. Hierdoor kun jij je als zorgverlener volledig richten op het verlenen van kwaliteitszorg aan je patiënten.

Fiscale voordelen: Het leasen van medische apparatuur heeft vaak fiscale voordelen, waardoor de totale kosten lager uitvallen en je liquiditeit verbetert. Hierdoor is het (meestal) een kosteneffectievere optie dan aankopen.

Naast de voordelen van het leasen van medische apparatuur, zijn er in recente jaren ook significante verbeteringen geweest in de medische technologie. Enkele opvallende ontwikkelingen zijn onder andere:

Telemedicine/telegeneeskunde: Het gebruik van telegeneeskunde-technologie is in de laatste jaren snel gegroeid, waardoor meer zorgverleners patiënten op afstand kunnen diagnosticeren en/of behandelen. Deze technologie is vooral nuttig voor patiënten in gebieden zonder (specialistisch) ziekenhuis in de buurt of voor degenen die niet in staat zijn om hun huis te verlaten. Hierdoor wordt de gezondheidszorg toegankelijker voor iedereen.

Wearable medische apparaten: Wearable medische apparaten, zoals fitness trackers en smartwatches, zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Hierdoor kunnen patiënten hun eigen gezondheid en welzijn in real-time monitoren. Deze technologie kan vooral nuttig zijn voor patiënten met chronische aandoeningen, waardoor ze hun gezondheid effectiever kunnen beheren en waarbij direct een arts kan worden ingeschakeld wanneer uit de gegevens blijkt dat het niet goed gaat met de patiënt.

Robotische chirurgie: Robotchirurgie heeft de manier waarop veel chirurgische ingrepen worden uitgevoerd, voorgoed veranderd. Complexe ingrepen kunnen worden uitgevoerd met grotere precisie en nauwkeurigheid. Deze technologie heeft de resultaten van de ingrepen voor patiënten flink verbeterd en het risico op complicaties verminderd. Daarnaast zijn er ook ergonomische voordelen voor de chirurgen, met name voor langdurende operaties.

Conclusie; er zijn veel technologische ontwikkelingen gaande op het gebied van de zorg die echt een verbetering betekenen voor de patiënten en de zorgverleners. Helaas is veel van die apparatuur vrij kostbaar om (zelf) aan te schaffen. Er is daarom veel te zeggen voor het leasen van medische apparatuur zodat je de modernste technologie kunt gebruiken voor het verbeteren en toegankelijker maken van de zorg.

