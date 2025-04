Meer inzicht, leuker werk en betere zorg bij Inovum

Over Inovum

Inovum is een middelgrote zorgorganisatie in Hilversum en Wijdemeren waar de eigen regie van cliënten centraal staat. De organisatie biedt zorg aan huis, zorg met verblijf en heeft een multidisciplinair advies- en behandelteam. Bij Inovum werken ongeveer 780 medewerkers die samen met 160 vrijwilligers dagelijks zorgen voor het welzijn van bewoners en cliënten.

Van maatwerk naar gebruiksgemak

Toen business controller Inka Sinnige bij Inovum startte, werkte de organisatie al met een oude maatwerkversie van AAG Analytics: “Die variant hadden we zelf hier en daar aangepast. Daarom moesten we na elke software-update eerst controleren of alles nog werkte. Dat was niet gebruiksvriendelijk.” Na overleg met AAG liet Inka de standaardversie van het platform weer invoeren, inclusief nieuwe intuïtieve look & feel. “Ik gebruik het nu de hele dag door”, vertelt ze.

Eén platform voor alle bedrijfsdata

AAG Analytics biedt Inovum één centrale plek voor alle data, van financiën en personeelszaken tot zorgadministratie en planning. Het platform is gekoppeld met de belangrijkste bronsystemen, waardoor handmatige acties overbodig worden. Inka: “We hebben één single source of truth en heel veel inzicht. Je ziet er precies wat je wilt zien en alle gegevens zijn met elkaar verbonden, waardoor je snel verbanden kunt leggen.”

Snel zicht op mogelijke verbeteringen

“Nu kunnen we aannames en afwijkingen checken, precies zien waar het aan ligt en resultaten en processen verder verbeteren. Als ik bijvoorbeeld zie dat de extramurale omzet afwijkt van de norm, kan ik in het personeelsdashboard zien of er veel mensen ziek of met vakantie zijn geweest die we niet door PNIL hebben vervangen. Door verlaagde inzet van personeel kan de verlaagde omzet daar wellicht mee verklaard worden”, aldus Inka.

“Je krijgt handvatten om de volgende stap te zetten en dat geeft een krachtig gevoel. Ook mensen die minder datavaardig zijn, kunnen er makkelijk mee werken. Dat haalt frustraties weg, maakt ons werk leuker én verbetert de resultaten.“

Inka Sinniga, business controller

Beter sturen op budgetten en uitgaven

Ook voor financiële analyses vindt Inka het platform onmisbaar. “Elke maand bespreek ik de resultaten met de budgethouders. Wat waren de opbrengsten en kosten en hoe verhoudt zich dat tot vorige maanden of de begroting? Staan er gekke dingen in? Als bijvoorbeeld de kosten voor voeding of verpleegmateriaal afwijken, geeft dat input om in overleg te gaan met onze collega’s hoe we de uitgaven of het proces kunnen verbeteren. Dat is leuk.”

Minder frustraties, leuker werk

Sinds de her-implementatie zijn de 35 actieve gebruikers volgens Inka super enthousiast over AAG Analytics. “Je krijgt handvatten om de volgende stap te zetten en dat geeft een krachtig gevoel. Ook mensen die minder datavaardig zijn, kunnen er makkelijk mee werken. Dat haalt frustraties weg, maakt ons werk leuker én verbetert de resultaten”, aldus Inka.

Persoonlijke ondersteuning

Om het platform opnieuw te leren kennen en verbanden te kunnen leggen, kregen Inka’s collega’s een opfriscursus van AAG. “Die persoonlijke ondersteuning maakt echt het verschil”, benadrukt ze. “Je krijgt binnen 24 uur antwoord op je vragen. Er is een kennisbank, ze organiseren opfriscursussen via webinars en gebruikersdagen om kennis te delen. En ze betrekken ons bij de productontwikkeling via denktanks. De samenwerking is heel prettig.”

Daarom AAG

Als ervaren business controller was Inka aanvankelijk kritisch over externe leveranciers voor Power BI. “Ik weet hoe complex het is om als externe partij de data juist te interpreteren en te voldoen aan de wensen voor informatie. En er zijn veel leveranciers die niet of onvoldoende aan de verwachting kunnen voldoen. Maar doordat AAG alleen met zorgorganisaties werkt, kennen ze de bronsystemen en zorgprocessen door en door. Ze weten precies welke gegevens wij willen zien. De data zijn goed, het model erachter klopt en de visualisatie is gebruiksvriendelijk. Ik ben normaal nooit zo positief over een product, maar dit dataplatform is gewoon geweldig.”

