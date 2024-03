Meer ‘quality time’ door spraakherkenning

Hoe verminder je de administratieve lasten in het ziekenhuis, verkort je wachttijden en verminder je stress bij zorgprofessionals? Medisch Centrum Leeuwarden zocht het antwoord op die vraag in een spraakherkenningsoplossing. “We streven naar meer focus op de cliënt en betere zorg.”

Harm Wesseling is CIO bij Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Een topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden en Harlingen dat acute, zeer complexe en eerstelijnszorg biedt. Net als elk ander ziekenhuis hebben de artsen daar te maken met aanzienlijke administratieve lasten. Die slokt niet alleen hun kostbare tijd op. Het zet ook de tevredenheid van patiënten onder druk.

De CIO investeerde tijd en onderzoek in het vinden van een adequate spraakherkenningsoplossing. Dat is software die artsen in staat stelt om spraak rechtstreeks in het elektronisch patiëntendossier (EPD) terecht te laten komen als geschreven tekst. Dat geeft de arts de mogelijkheid om het typen tot een minimum te beperken wat de totale tijd voor administratieve vastlegging aanzienlijk vermindert.

Het MCL zocht spraakherkenningssoftware die kon voldoen aan de specifieke technische eisen van het ziekenhuis. Denk aan nauwkeurigheid op het gebied van medische terminologie, privacy en gegevensbeveiliging. De keus viel op Dragon Medical One van Nuance, vertelt Harm Wesseling. “Omdat de oplossing voldeed aan onze technische behoeften. Het is een AI-gedreven oplossing. En Nuance, de producent van Dragon Medical One, is onderdeel van Microsoft. Dat biedt potentie voor de langere termijn.”

Op de afdelingen Neurologie, Kindergeneeskunde, KNO, Dermatologie, Reumatologie, Orthopedie en Traumachirurgie werd een pilot gestart. Omdat juist bij deze specialismen een grote vraag was naar spraakherkenning. Die pilot verliep dusdanig naar tevredenheid dat artsen na afloop hun microfoons weigerden in te leveren, vertelt dr. Dan Zhang, Chief Medical Information Officer (CMIO). “Ze wilden niet meer zonder werken. Dat komt omdat deze spraakherkenningsoplossing de klinische werkprocessen stroomlijnt. Het is heel gemakkelijk om klinische notities rechtstreeks in het EPD te maken.”

Joke Anna Loonstra, adviseur digitale zorg bij MCL en projectleider voor de implementatie, vertelt dat er aanvankelijk ook scepsis was. “Dat zat vooral bij artsen die snel kunnen blindtypen. Toch werden ook zij verrast door het gemak en de snelheid van het documenteren met behulp van Dragon Medical One.” Dr. Wouter Schuiling is zo’n arts. Als neuroloog binnen MCL ziet hij tot wel 25 patiënten per dag. Daar vloeien verschillende documentatietaken uit voort. Van het schrijven van klinische notities en brieven tot het bijwerken van het EPD. Hij ervoer dat de transcripties van zijn spraak heel nauwkeurig waren. Zelfs complexe medische zinnen. “Per patiënt die ik zag bespaarde ik minstens twee minuten. Dat komt neer op een significante dertig minuten in een werkdag van zeven uur.”

“Het dicteren van mijn notities scheelt zo maar 45 minuten tijd per dag” – Herbert van der Berge, KNO-arts

Wouter Schuiling is niet de enige. Uit enquêtes die voor en na de pilot werden gehouden, kwam naar voren dat maar liefst 100 procent van de ondervraagde artsen tevreden was met het documentatieproces van Dragon Medical One. Daarnaast stelde 87 procent dat de spraakherkenningsoplossing kan helpen om minder tijd aan documentatie te besteden. Drie kwart van de ondervraagden is bovendien van mening dat zij daardoor in staat zijn gesteld om meer tijd aan hun patiënten te besteden. Exact de doelstelling van MCL. Dat onderschrijft KNO-arts dr. Herbert van der Berge. Omdat hij zijn notities nu dicteert met de patiënt naast zich, kan hij ze waar nodig direct corrigeren wat ervoor zorgt dat de patiënt zich gehoord voelt. Van der Berge kan zich nu volledig richten op de patiënt tijdens het consult waardoor hij meer ziet en hoort dan ooit.

Gezien deze positieve uitkomsten was het misschien wel logisch dat de implementatie een succes was. Niet alleen verminderde de administratieve last voor zorgprofessionals, ook verhoogt het hun werkplezier. Artsen ervaren betere ondersteuning en hebben meer tijd om zich te richten op de patiënten en hun behoeften. Dat leidt tot tevredenheid bij CIO Harm Wesseling. “Onze ambitie is om de volle focus op onze patiënten te kunnen richten en daardoor betere zorg te leveren. Dragon Medical One draagt daaraan bij. Sterker, ik verwacht dat we met de AI-mogelijkheden in deze oplossing in de toekomst snellere en betere besluitvorming mogelijk kunnen maken.”

