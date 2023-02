NEXUS Medicatie: Co-creatie voor complete oplossing

Binnenkort is er een complete oplossing voor medicatie in ziekenhuizen op de markt. Die is ontwikkeld door de medische en IT-wereld en kan met alle systemen integreren.

Het voorschrijven, toedienen en bewaken van medicatie is de laatste jaren drastisch veranderd. Medicatieproces 6.12 werd vervangen door Medicatieproces 9 (MP9), waarin de verantwoordelijkheden en de afspraken tussen de apotheker en de voorschrijver scherper zijn vastgelegd. Veel ziekenhuisinformatiesystemen pasten daarop aan, maar ze zijn nog helemaal niet ingericht op het nieuwe proces. Eind dit kwartaal komt NEXUS op de markt met het systeem dat volledig volgens MP9 is opgebouwd: NEXUS Medicatie. Het is een co-creatie tussen de medische wereld en de IT-wereld, legt Frank van Grinsven – productmanager Ziekenhuis, Revalidatie en Apotheek bij NEXUS – uit. Het grote voordeel is: NEXUS Medicatie kan met alle losstaande systemen integreren.

Co-creatie

“Het motto van NEXUS is ‘Open, samen en betaalbaar’. Van daaruit werken we sinds jaar en dag aan integratie met medicatiesystemen”, zegt Frank van Grinsven. “Twee jaar geleden zijn we in co-creatie met een Nederlands ziekenhuis gestart met de ontwikkeling van NEXUS Medicatie. Het was een strategische keuze om dat helemaal op MP9 te baseren. We zijn het systeem nu aan het uitrollen binnen de muren van het ziekenhuis. Tegelijkertijd wordt het getest in andere ziekenhuizen.

Het systeem kon zo snel worden ontwikkeld doordat NEXUS als grote Europese speler gebruik kan maken van internationale kennis. “De basis van Medicatie is een bestaand voorschrijfsysteem van Nexus AG Duitsland”, zo legt Van Grinsven uit. “Dat hebben we helemaal verbouwd en aangepast op alle Nederlandse wet- en regelgeving.” Doordat NEXUS in 2021 Centrasys heeft overgenomen, konden ook alle logistieke processen van de apothekers worden meegenomen. Dit resulteert in een volledig closed loop systeem wat automatisch leidt tot efficiëntere zorgprocessen.

Integratie

NEXUS Medicatie kan integreren met elk EPD/ZIS, maar het biedt de meeste mogelijkheden als een ziekenhuis een NEXUS suite heeft. “Dan kunnen we de integratie veel dieper in de processen inbouwen”, zegt Frank van Grinsven. “Alle randinformatie rondom een patiënt en zijn of haar medicatie wordt dan één geheel. Als er bijvoorbeeld lab-uitslagen binnenkomen, staan die direct in het EPD en het Medicatiesysteem en kan de bewaking daarop worden aangepast. Als er een aanpassing in de medicatie is, staat het ook meteen in de statusvoering. Dat kan zowel klinisch en poliklinisch als op de IC of de OK. Alles is in één oogopslag op een tijdlijn te zien en aan te passen. Voorschrijvers en verpleegkundigen, maar ook apothekers, zien dat als het grote voordeel, zo merken we.”

Prioriteit

Het ziekenhuis waarin het systeem is ontwikkeld, is een van de zeven Nederlandse ziekenhuizen die samenwerken in de NMAR (NEXUS Medische Adviesraad). Frank van Grinsven: “Bestuurders, CIO’s of CMIO’s van die ziekenhuizen bepalen samen met NEXUS wat de belangrijkste prioriteiten zijn. Medicatie is door de bestuurders als een van de belangrijkste punten voor 2023 aangemerkt. Een aandachtspunt is dat, mede gezien de hoge ontwikkelkosten, er minder leveranciers beschikbaar zijn voor een volledige closed loop medicatieoplossing conform MP9. Maar de belangrijkste reden is dat in 2024 de hele keten in Nederland overgaat naar MP9. Koepelorganisaties als Nictiz en VZVZ vrezen dat sommige partijen die migreren bepaalde stappen niet kunnen maken.”

Praktijk

NEXUS investeert veel in een moderne en integrale medicatieoplossing ter ondersteuning van de zorgprofessionals. Een van de dingen die het meest in het oog springt is dat de leverancier een praktiserend apotheker in vaste dienst heeft genomen: Yassir Boubkary. “Een deel van mijn tijd werk ik voor NEXUS en een deel als apotheker, om zodoende de laatste ontwikkelingen in het werkveld op de voet te kunnen volgen”, aldus Boubkary.

“Als zorgverlener kom je vroeg of laat voor een keuze te staan waarbij je in beginsel geen c.q. onvoldoende informatie beschikbaar hebt om een adequate afweging te kunnen maken. Dit leidt in sommige gevallen tot vermijdbare medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames. In het hedendaagse digitale tijdperk is dit spijtig om te constateren. Met de invoering van de informatiestandaard MP9 zullen zorgverleners beter inzicht krijgen in de medicatiegegevens; doordat o.a. de therapie gescheiden wordt van logistiek, er een eenduidig begrippenkader is gedefinieerd én de patiënt tevens mederegie kan nemen over zijn medicatiegegevens.”