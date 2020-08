Nicole Manders, 040verloskunde: ‘Philips en wij hebben een gedeelde visie op innoveren’

‘Wij verhogen de kwaliteit van onze verloskundige zorg door samenwerkingen aan te gaan. Met ziekenhuizen en opleidingen, maar bijvoorbeeld ook met gezondheidstechnologiebedrijven. Wij geloven dat je op deze manier ieders expertise het beste kunt inzetten voor zwangeren.’

Dat zegt verloskundige Nicole Manders, mede-eigenaar van 040verloskunde in Eindhoven. Het is een innovatief vrouwcentrum, dat bijvoorbeeld als enige in de regio spreekuren aanbiedt samen met gynaecologen van het Maxima Medisch Centrum en het Catharinaziekenhuis.

Gedeelde visie

Maar ook op technisch gebied is de praktijk, waar 13 verloskundigen en 4 praktijkassistenten werken, innovatief. Nicole Manders en haar collega’s werken bijvoorbeeld nauw samen met Philips. ‘We hebben een gedeelde visie op innoveren en het belang van techniek daarin. We hebben elkaar gevonden, daar zetten we ons samen voor in.’

Dat blijkt onder meer uit het gebruik van de Philips Affiniti. Dit is een geavanceerd echografieapparaat, waarmee onder meer rond de 20e week van de zwangerschap het belangrijke Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) uitgevoerd wordt. Dit onderzoek wordt gedaan om het ongeboren kind goed te kunnen beoordelen.

Beeldkwaliteit

‘De beeldkwaliteit is bij zo’n SEO ongelofelijk belangrijk,’ zegt Nicole Manders. ‘Je kunt natuurlijk zien of het een jongetje of een meisje is, maar deze technologie is zo goed dat je alles kunt onderscheiden. Want het doel van dit onderzoek is natuurlijk het medische aspect. Een gespecialiseerde echoscopiste onderzoekt het kindje om zo aangeboren of erfelijke afwijkingen op te kunnen sporen, bijvoorbeeld in het hart, de hersenen, het gezicht of de ledematen.’

Dat ook het SEO-onderzoek aangeboden wordt in het eigen vrouwcentrum is in het belang van de zwangere vrouw, aldus Nicole Manders. ‘Stel, er is iets met het kindje aan de hand. Dan ben je graag op een vertrouwde plek, met een verloskundige die je kent en vertrouwt, en die daarop direct kan anticiperen en uitleg kan geven.’

Herkenbare beelden

Een bijkomend voordeel van de hoge beeldkwaliteit van goede echoapparatuur is dat de aanstaande ouders heel blij zijn met de herkenbare beelden van hun ongeboren kind. ‘De Affiniti biedt ook mogelijkheden voor 3D/4D echo, we noemen dat wel een pretecho. Daar doen we de zwangere vrouwen en hun partners een groot plezier mee. Het is fantastisch mooi om levensecht te zien hoe het kindje eruitziet terwijl het nog in de baarmoeder zit.’’

Aan deze apparatuur hangt een prijskaartje, beaamt Nicole Manders. ‘Je moet de afweging goed maken. Maar de prijs-kwaliteitverhouding is wat ons betreft echt heel goed.’

Lumify

De samenwerking met Philips uit zich ook in onderzoek van andere apparatuur en technische mogelijkheden. ‘We zijn bijvoorbeeld betrokken bij een onderzoek met de Lumify. Dat is een draagbaar echografieapparaat dat je kunt koppelen aan een smartphone of een tablet. Zo kun je op elke locatie betrouwbare echo’s maken. We hebben de kwaliteit en de inzetbaarheid van de Lumify getest en die was goed.’

Al met al ervaart Nicole Manders de samenwerking met Philips als heel prettig. ‘Het is mooi om elkaars vakgebied te leren kennen en voor de ander meerwaarde te bieden. Wij kennen de wereld van de zwangere en Philips kent de wereld van de techniek. Zo kom je samen verder. En omdat we toevallig allebei onze basis hebben in dezelfde Brainport-regio Eindhoven, is de combinatie van innovatie en zorg een perfecte match.’

