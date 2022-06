Nieuwe zorgverslimmers kunnen zich melden

Enkele jaren geleden raakte Roke, als psychiater werkzaam bij GGZ Centraal, een vrij jonge cliënt kwijt, die vanwege diens aanhoudende worsteling met het leven, voortkomend uit een autismespectrumstoornis, het niet meer zag zitten. “Ik voelde me machteloos, omdat ik zag hoe de resultaten die we bereikten in de behandelkamer steeds teniet werden gedaan door stress, voortkomend uit gebeurtenissen in het dagelijks leven.”

Ze zocht naar een middel waarmee ze haar cliënten in de dagelijkse routine kon ondersteunen, zette een project op met 15 van haar cliënten, regelde feedback van andere behandelaren en wist met subsidie van het Zorgondersteuningsfonds TNO aan boord te halen als ontwikkelpartner. In de zomer van 2021 was de app Stress Autism Mate (SAM) een feit.

SAM meet de persoonlijke ervaringen van de gebruiker door vragen te stellen over diens activiteiten en de daarbij ervaren stress. Op basis daarvan geeft de app tips om de stress te verlagen en verschaft inzicht dat helpt om de dagelijkse stress beter te hanteren. “’s Morgens de dagelijkse boodschappen doen in plaats van ’s middags bleek bij een cliënt enorm stressverlagend te werken bijvoorbeeld. Maar dat moet je eerst wél weten”, vertelt Roke. En wat heel belangrijk is: de app maakt ook inzichtelijk wat allemaal wél goed gaat. Hij helpt cliënten om in kleine stapjes verder te komen, zodat ze steeds meer controle krijgen over hun dagelijks leven.”

Onderzoek leerde dat cliënten met autisme die controle ook werkelijk ervaren bij gebruik van de app. Enkelen van hen bleken zelfs al snel veel minder behandeling nodig te hebben. Voor GGZ Centraal voldoende reden om tot uitrol van de kosteloos beschikbaar gemaakte SAM-app over te gaan. Roke: “Ondertussen maken 2200 mensen in Nederland en België er dagelijks gebruik van.”

Het winnen van de Tenzinger Zorgverslimmer award kwam voor Yvette Roke op het perfecte moment. “We hadden het prototype van de app klaar, maar de certificering en het privacy-proof maken ervan was nog een prijzig traject. De reuring rond deze award heeft er mede voor gezorgd dat mijn werkgever GGZ Centraal besloot om ook die laatste stap te financieren.”

Ondertussen heeft Roke twee nieuwe mensen op het oog voor de editie van dit jaar: Christel Hessels, klinisch psycholoog bij GGZ Centraal, en Hobbe Jan Hiemstra, programmamanager e-mental health bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. “Beide werken – ieder op hun gebied – op een geweldige manier aan nieuwe oplossingen in de GGZ.”

“De app SAM is een heel mooi voorbeeld van het soort project dat we beogen met onze Zorgverslimmer award”, zegt Siep Kosse, directeur marketing & communicatie bij Tenzinger. “Yvette Roke moest het opnemen tegen grote namen als Machteld Huber en Floortje Scheepers. Maar met deze bewezen toepassing, die mensen met autisme in staat stelt controle te krijgen over hun leven, paart ze een enorme potentiële besparing op mensen en middelen en draagt bij aan daadwerkelijk betere zorg. In het stimuleren van dergelijke innovaties willen wij met deze award een rol spelen.”

Tenzinger-ceo Boris Hololtcheff vervolgt: “Tenzinger staat voor innovatie en toepassing van de nieuwste technologie, laagdrempelig op de werkvloer, waar het werkt voor professionals. Dat laten we ook zien in de ontwikkeling van onze ECD’s Medicore en Fierit. Daarmee maken we sinds kort rechtstreeks big data- en AI-toepassingen beschikbaar. Zodat een behandelaar zelf een algoritme aan het werk kan zetten om zich op basis van het volledige patiëntendossier inzichten te verschaffen. Daarbij hanteren onze ECD’s een open standaard, zodat ook applicaties van andere aanbieders erop kunnen draaien.

“Het punt is”, vervolgt hij, “bij de gemiddelde webwinkel of verzekeraar zitten ondertussen honderden dataspecialisten. Bij zorginstellingen zijn er dat twee of drie. We moeten die technologie zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar maken, willen we de kwaliteit en beschikbaarheid van onze zorg op peil kunnen houden.”