Onderzoek: de digitale volwassenheid van het zorgproces

Afgelopen zomer hebben we een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar de mate van digitale volwassenheid van zorgorganisaties op het gebied van zorg- en registratieprocessen. De resultaten hebben we gebundeld in een whitepaper. Hiermee bieden we u inzicht in waar uw zorgorganisatie staat ten opzichte van andere zorgorganisaties en handvatten om een ontwikkelagenda te creëren voor digitale ontwikkeling in de ondersteuning van het primaire zorgproces.