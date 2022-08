‘Slimme technologie is zo slim als degene die ermee werkt’

Bij Abena kennen we de voordelen van ons slimme incontinentiemateriaal Abena Nova. En we weten uit onderzoek onder zorgprofessionals en zorgorganisaties dat Abena Nova écht een verschil kan maken. Maar hoe wordt het door de cliënt ervaren? Gieneke (61) vertelt het ons in een dubbelinterview met Diana, een van haar zorgverleners.

Gieneke heeft Multiple Sclerose (MS) en is daarom in januari ’22 bij Marijke Hiem komen wonen, een van de locaties van zorgaanbieder Meriant. Door de MS is Gieneke minder mobiel: ze zit in een rolstoel en slaapt in een speciaal bed. Ook ervaart ze ongewild urineverlies. Verschoond worden is voor Gieneke niet prettig. Daarom wordt besloten om slim incontinentiemateriaal in te zetten, zodat het verschonen gemakkelijker gaat en minder belastend is voor haar en het zorgpersoneel.

Gieneke ziet meteen de potentie die Abena Nova kan hebben, maar ze houdt een slag om de arm: “Slimme technologie is zo slim als de mensen die ermee werken.” Toch vindt ze het belangrijk om het een kans te geven. “Als je nu iets kunt doen, waar je zelf meer rust door krijgt, waar jullie (Abena, red.) veel door leren, en waarmee je naast mij een hoop andere mensen kunt helpen: ja, dan vind ik dat je dat een kans moet geven.”

Moeizame kennismaking

In het begin was het slimme incontinentiemateriaal nog niet zo’n succes. “Ik werd nog vaak wakker in een nat bed. Maar nu alles beter gaat, merk ik dat ik meer rust heb”, zo vertelt Gieneke. Diana vult aan: “Er is een ochtend geweest waarop ze huilend in een nat bed wakker werd. Dat was wel het moment dat ik dacht: dit kan niet. Hier moet ik wat aan gaan doen.”

Diana roept de hulp in van Abena. Samen onderzoeken ze hoe het kan dat Gieneke toch nog vaak in een nat bed wakker wordt, ondanks het gebruik van Abena Nova. Wat blijkt: regelmatig wordt het incontinentiemateriaal niet goed aangelegd, is de clip verkeerd bevestigd of wordt de app niet in de gaten gehouden, waardoor het verschoonmoment wordt gemist.

Meer rust

Tegenwoordig heeft Gieneke minder last van lekkages en wordt vaker uitgerust wakker. Bovendien ervaart ze de zorg nu als prettiger: “Ik vond het vaak zo onpersoonlijk. Dan kwam de nachtdienst me wakker maken, stelden ze zich voor en wilden meteen in mijn broek kijken of ik nat was. Nu hoeft dat niet meer. Ze krijgen gewoon een berichtje via mijn broek.”

Binnen de afdeling wordt er wel eens over gepraat: “Het is niet zo dat ik tijdens de lunch zomaar mijn incontinentie-shit op tafel gooi”, zegt ze met een lach. “Maar als mensen ernaar vragen dan wil ik ze best uitleggen hoe het werkt.”

Ook Diana ziet verbetering, al blijft het lastig om de nieuwe manier van werken op de vloer te implementeren: “Overdag wordt er nog veel gewerkt met verschoonrondes. Terwijl we gewoon op de telefoon kunnen zien wanneer iemand verschoond moet worden. Maar dan moeten we wel de telefoon in de gaten houden.”

Succesvolle implementatie

De houding van de zorgverlener is essentieel bij het succes van Abena Nova. Diana: “Je merkt dat niet iedereen binnen de organisatie open staat om met slim incontinentiemateriaal te werken. Dat mensen niet geloven dat het werkt.”

“Toen ik hoorde over Abena Nova was ik juist heel enthousiast”, vervolgt ze. “Ik wilde het proberen, zien óf en hóe het werkt. En ik wilde vooral ook Gieneke helpen, zodat ze niet meer in een nat bed wakker zou worden. Je merkt dat niet iedereen de meerwaarde van slim incontinentiemateriaal meteen ziet. Maar het maakt voor de cliënt wel een verschil.”

Voor Gieneke is Abena Nova in ieder geval een prettige oplossing. Door de persoonsgerichte aanpak van Diana, voelt ze zich gehoord. Én haar probleem, wakker worden in een nat bed, is opgelost. Op de vraag of ze de Abena Nova aan anderen aanraadt, is Gieneke dan ook stellig: “Ja. Ik heb meer rust nu. En dat is toch iets dat iedereen wil?”

Ook beleidsmakers, managers en zorgverleners ervaren in de praktijk de positieve impact van Abena Nova. Hun ervaringen zijn gebundeld in het eBook ‘De impact van slim incontinentiemateriaal’.

