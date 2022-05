Strategische keuzes van Archipel Zorggroep in het vastgoed

“Wij denken niet productiegericht, wij denken gebiedsgericht”, legt Eppie Fokkema uit. Archipel heeft elf verpleeghuizen in de regio Eindhoven en Zuidoost Brabant voor zo’n elfhonderd bewoners, het biedt thuiszorg aan ongeveer zevenhonderd cliënten en dagbesteding aan ongeveer zevenhonderd bezoekers buiten intramuraal. “Een antwoord op de opgaven voor de toekomst begint met een heldere visie op vastgoed”, zo betoogt Fokkema. “Wij hebben er voor gekozen om het verpleeghuis niet te zien als productiegebeuren maar als spil in een gebied, dus met wisselwerking met de wijk. Dat betekent dat we niet gaan toenemen in capaciteit, maar inzetten op intensivering van samenwerkingen op plekken in de wijk.” Niet voor niets is ‘dichtbij in verbinding’ een van de hoofdlijnen in het Archipel-beleid. Van daaruit wordt contact gezocht met bijvoorbeeld woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars, beleggers of bezitters van een eigen huis, om gezamenlijk te bouwen – niet perse met stenen, maar vooral aan een community, als het aan Fokkema ligt. Centraal daarin staat het verpleeghuis als powerhouse. “Daar werken veel mensen, daar zijn veel cliënten, daar is dagbesteding en komen vrijwilligers. Het is al een community op zich en dat geeft energie aan de wijk. Dat kun je vermeerderen door je daar als organisatie nog meer op te richten.”

Ideaalplaatje

Laura Seckel beaamt dat. “De huidige opgave – vijftigduizend plekken verpleeghuiscapaciteit, geclusterd wonen met VPT en daarnaast zorg in de wijk – moet je in z’n totaliteit neerzetten”, zegt Seckel. “Als een zorgorganisatie daarin het initiatief of de regie pakt, met een duidelijke visie, dan geeft dat een grote respons bij de ketenpartners. Zo krijg je veel meer voor elkaar.” Haar ‘ideaalplaatje’ in de wijk? “De kern in een gebied is het verpleeghuis als powerhouse, waar een zorgorganisatie heel intensief aanwezig is. Daaromheen is een schil geclusterd wonen waar VPT betaalbaar wordt georganiseerd en dááromheen regulier zelfstandig wonen met eventueel zorg thuis.”

Locaties

Seckel en Fokkema praten bijna over een integrale gebiedsvisie voor wijken van tien- tot twintigduizend woningen. Daarbinnen kunnen mensen in een herkenbare setting wonen, dat is kleinschaligheid, maar dat sluit grootschalig denken niet uit, vinden Seckel en Fokkema. Laura Seckel: “De opgave die er ligt, krijgen we niet voor elkaar met alleen kleinschalige woonvormen. Daar hebben we simpelweg de locaties niet voor. We zullen dus ook moeten kijken naar het toevoegen van capaciteit aan bestaande locaties. Verdichten dus.” Die grotere locaties hebben ook meer potentie om gespecialiseerde horecavoorzieningen of dagbesteding op maat te verzorgen, vult Fokkema aan. “Zo kun je meer betekenisvol zijn als powerhouse.”

Optimalisatie

Deze strategie vraagt soms om pijnlijke vastgoedkeuzes, zo heeft Archipel aan den lijve ondervonden. Eppie Fokkema: “Zo hebben we twee appartementencomplexen verkocht waar we zorg leverden, want het verhuren van middeldurewoningen is niet de corebusiness van Archipel. Daarnaast hebben we een prachtige verpleeghuisplek in Eindhoven – de Dommelhoef – verkocht omdat het niet die functie voor de wijk kon hebben die we wilden. Dat was een moeilijke keuze, want we waren trots op zo’n mooi pand. Maar uiteindelijk gaat de visie voor de stenen.” Met de opbrengst kon de zorggroep weer investeren op plekken die wel voldoen aan hun visie. Zo werkt Archipel continu aan optimalisatie van wat de zorg hun vraagt. “We zien het als een portefeuille die meedanst op de toekomst”, zo betitelt Fokkema hun zorgvastgoed.