Tempo-Team lanceert programma buitenlandse verpleegkundigen

Het personeelstekort in de zorg loopt nog steeds op. Het is zoeken naar oplossingen. Zorgorganisaties werken vaak al samen, om zo het zorgpersoneel wat er wél is zo optimaal mogelijk in te zetten. In aanvulling daarop bemiddelt Tempo-Team Medisch, onderdeel van Randstad Groep Nederland, nu ook zorgpersoneel uit het buitenland.

Omdat er krapte is in heel Europa heeft Tempo-Team voor haar programma gekeken naar landen buiten Europa. Eén van die landen is Indonesië. Jaarlijks studeren daar 50.000 verpleegkundigen af. Er is hier sprake van overcapaciteit; veel verpleegkundigen komen na hun studie niet aan de slag. Voor deze universitair afgestudeerde verpleegkundigen heeft Tempo-Team nu een programma opgestart voor het wonen-leren-werken in Nederland.

Social Return

Eén van de voornaamste redenen dat Tempo-Team dit programma start is – naast het terugdringen van de schaarste – de mate van social return. Het programa biedt een oplossing voor het personeelstekort in de zorg in Nederland en tegelijkertijd halen de verpleegkundigen een wereldwijd geldig HBO-V diploma. Na vijf jaar (of langer) keren zij met de opgedane kennis weer terug naar Indonesië en kunnen zij de zorg in Indonesië verbeteren. Met het geld dat de verpleegkundigen hier verdienen, kunnen zij bovendien hun familie financieel ondersteunen, zodat bijvoorbeeld broers en zussen ook kunnen studeren.

Start programma

Na een uitgebreide screening en een assessment blijkt of verpleegkundigen kunnen deelnemen aan het programma. Zij starten daarmee in Indonesië. Hier volgen zij een half jaar Nederlandse les en leren zij over de Nederlandse cultuur en ons zorgstelsel. Na een half jaar beheersen zij de Nederlandse taal op B1 niveau.

Wonen

Samen met de opdrachtgevers zoekt Tempo-Team goede woonruimte voor de studenten. Vaak hebben zorgorganisaties eigen vastgoed of mogelijkheden binnen de organisatie of de beschikking over een campus, waar studenten kunnen wonen. Anders regelt Tempo-Team de woonruimte.

Leren

De studenten volgen een vierjarige opleiding Bachelor of Nursing bij Avans+. De docent van Avans+ geeft de lessen altijd op locatie van de zorginstelling of in de regio waar de studenten gaan wonen en werken. Daarom plaatst Tempo-Team groepen van minimaal 20 studenten per regio. Naast hun studie lopen de studenten 16 uur stage als HBO Verpleegkundige i.o.

Werken

Studenten mogen naast hun stage maximaal 16 uur per week arbeid van bijkomende aard verrichten. Dit doen zij als Verzorgende IG. In totaal zijn ze dus 32 uur inzetbaar. Uit ervaring weten we dat het even duurt voordat zij volledig zelfstandig kunnen werken. Zo moeten de studenten eerst leren werken met tilliften en oefenen met het aantrekken van steunkousen. Deze handelingen zijn in Indonesië niet bekend. De zorg in Nederland verschilt enorm van die in Indonesië. Vandaar dat een goede inwerkperiode erg belangrijk is. Zorgorganisaties plukken hier later wel de vruchten van.

Afgestudeerd

Zodra de studenten zijn afgestudeerd, hebben zij de mogelijkheid om te kiezen voor een zogeheten ‘vijfde zoekjaar’ voor hoogopgeleiden. In dat jaar mogen zij fulltime als HBO verpleegkundige aan de slag binnen een zorgorganisatie. Na dit jaar keren zij met de opgedane kennis weer terug naar Indonesië óf besluiten zij of zij in Nederland willen blijven.

Uitdagingen en kansen

Tempo-Team kent inmiddels de uitdagingen rondom de inzet van buitenlandse verpleegkundigen. Wilco de Vries, directeur Tempo-Team Medisch, licht toe: “Studenten moeten erg wennen aan het onderwijs en de manier van werken in Nederland. Begeleiding van de studenten en draagvlak op de afdelingen zijn dan ook erg belangrijk. We zien dat met name de begeleiding in het tweede jaar van de HBO studie voor veel zorgorganisaties een uitdaging is. Tempo-Team onderzoekt daarom of zij deze begeleiding op korte termijn kan aanbieden aan zorgorganisaties die geen begeleiding in huis hebben.”

Het programma verloopt tot op heden succesvol. Op dit moment zijn 240 studenten via Tempo-Team en haar partner in Nederland aan het werk en is slechts één hiervan uitgestroomd. Ondanks dat het voor zowel studenten als zorginstellingen soms even wennen is, overheerst vooral het optimisme. Wilt u meer weten over de inzet van buitenlandse verpleegkundigen, neem dan contact op met chantal.maijvis@owtd.nl.