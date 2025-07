Tijd terug naar zorg: het effect van werkversnellers

Zorgpersoneel is nog altijd schaars, de vergrijzing zet door en zorgprofessionals verliezen tijd aan omslachtige systemen. Nu er 800 miljoen beschikbaar is voor zorginnovatie, is de vraag: hoe besteden we dat geld goed? Wie echt luistert naar de zorgprofessional, ontdekt dat kleine interventies een verrassend groot verschil kunnen maken.

Als alles in de zorgsector blijft zoals het nu is, dreigt er een grote uitstroom. Zorgmedewerkers verliezen dagelijks kostbare tijd aan omslachtige overdrachten en inefficiënte systemen. Een kwart van de zorgprofessionals (23%) houdt het werk nog maar net of niet meer vol, blijkt uit nog te publiceren onderzoek van Ictivity.

Maar er is hoop: de komende jaren komt er €800 miljoen beschikbaar voor innovatie en AI in de zorg. Het doel: tijd terugwinnen voor zorgprofessionals. Hoe het geld precies besteed gaat worden is onbekend. Ruimte om daarop te wachten is er niet. Wat als we het nu al inzetten om iedere zorgverlener vijf minuten extra terug te geven per cliënt? Niet via grote trajecten, maar met kleine procesverbeteringen. Oftewel: door te investeren in werkversnellers.

Werkversnellers

Werkversnellers zijn kleine digitale of procesmatige veranderingen met grote impact. Ze maken het werk slimmer en verlichten administratie. Voorbeelden zijn:

Snellere toegang tot protocollen en procedures. Bij spoed moeten protocollen snel vindbaar zijn. Door deze direct beschikbaar te maken in de werkplek, heeft jouw zorgteam duidelijkheid en blijven protocollen de leidraad.

Slimmere personeelsplanning. Beschikbaarheid, routes en kwalificaties moeten slim samenkomen om de juiste medewerkers in te zetten. Technologie zoals AI automatiseert personeelsplanningen en maakt ze efficiënter.

Eenvoudige verslaglegging. AI kan zorgprofessionals ondersteunen bij hun verslaglegging, bijvoorbeeld door zorgconsults samen te vatten en de informatie te koppelen aan zorgdoelen. Zo maakt AI in een handomdraai heldere zorgdossiers volgens OMAHA-structuur, die samenwerking versterken.

Kleine verandering, groot effect

Het grootste effect van de inzet van werkversnellers is dat het tijd teruggeeft aan de cliënt. Er is meer aandacht en daarmee zorg. Dat maakt het werk houdbaar: de ruimte voor vakmanschap waar het in de zorg om draait, wordt door tijdwinst groter. Op die manier zorgen kleine procesverbeteringen ook voor een adempauze op de werkvloer. En als zorgmedewerkers zélf veranderingen mogen aanreiken, benut je hun kennis waar het echt telt: bij de cliënt, patiënt of bewoner. Die ervaring van invloed, waardering en rust vergroot hun betrokkenheid en versterkt het werkplezier en de kwaliteit van zorg. Laten dat nu cruciale factoren zijn om ervaren zorgprofessionals in de sector te behouden.

Bestuurlijke sleutelrol

Hoewel ideeën voor kleine veranderingen vaak op de werkvloer ontstaan, komen ze pas tot leven als bestuurders ze als werkversnellers of waardevolle innovaties herkennen, versterken en opschalen. Dat begint met continu blijven luisteren naar signalen van de werkvloer. Geef jouw team ruimte om te experimenteren met andere processen en tools. Een team dat zelf een tool of werkwijze kiest, voelt zich immers meer eigenaar en is meer betrokken dan wanneer dit van bovenaf wordt uitgerold. Belangrijker nog: begeleid jouw team bij veranderingen. Werkversnellers hebben vaak met digitalisering en automatisering te maken, wat voor oudere zorgprofessionals overweldigend kan zijn. Zonder proactieve begeleiding haken zij af en gaat waardevolle kennis en ervaring verloren. Neem daarom de verantwoordelijkheid om adoptie net zo belangrijk te maken als innovatie.

Tijd terug naar zorg

De oplossing ligt niet alleen in meer mensen, maar ook in slimmer georganiseerd werk. Werkversnellers geven zorgprofessionals rust en autonomie. Kleine veranderingen in werkwijze of systemen kunnen een grote impact hebben op de zorgdag: je wint tijd terug voor directe zorg. En de werkvloer barst van de ideeën. Het is aan jou als bestuurder om daarnaar te luisteren en ze om te zetten naar praktische innovaties. Met 800 miljoen beschikbaar, is dit het moment om te investeren in wat echt werkt.

Welke verandering pak jij morgen op? Laat het ons weten! Nomineer jouw werkversneller voor de 5 minuten voor zorg award van Ictivity. Elk idee dat bijdraagt aan meer tijd voor cliënten verdient een podium.