Tijd voor Toekomst doet appel op veranderkracht bestuurder

De maatschappij en daarmee ook het zorglandschap veranderen in hoog tempo. Het is meebewegen of vastroesten. Dat weet iedere zorgbestuurder. Tegelijkertijd blijft het zoeken naar een passend antwoord op de hoe-vraag. Het AAG-congres Tijd voor Toekomst creëert ruimte voor nieuwe, verfrissende inzichten.

Op 10 mei a.s. in Buitenplaats Kameryck, even buiten Utrecht, vindt de tweede editie plaats van Tijd voor Toekomst. Aangemoedigd door de enthousiaste reacties op het eerste event, hoopt initiatiefnemer AAG dit jaar nog meer bezoekers te inspireren. Bestuurders om preciezer te zijn. En dan vooral diegenen die dit moment gebruiken om los te komen van de agenda en tijd vrij maken voor de toekomst. “Nieuwe tijden vragen om nieuwe leiders”, licht Antoinette van Alphen, manager bij AAG, toe. “Van bestuurders wordt steeds meer verwacht dat ze hun zachte competenties inbrengen – naast het sturen op cijfers en resultaten.”

Verfrissend veranderen

Verbinden, inspireren, lef tonen. Het zijn allemaal aspecten die in het huidige tijdgewricht een hoofdrol spelen, weet Antoinette. Althans, voor wie inziet dat veranderen een must is om vandaag de dag te overleven. Het begint met anders kijken. Nieuwe inzichten opdoen. Waarnemen vanuit een ander perspectief. En dat is precies waar Tijd voor Toekomst op inzet. Het thema dit jaar luidt Verfrissend Veranderen. “Vaste denkpatronen zijn heel nuttig omdat ze zorgen voor orde, structuur en efficiëntie. Maar wie wil veranderen, zal ze moeten doorbreken. Niet vanuit traditionele denkpatronen naar het zorglandschap kijken, maar vanuit andere branches en omgevingen. Tijdens Tijd voor Toekomst nemen we de bestuurders mee in andere zienswijzen. Om van elkaar te leren.”

Mind the change? Change your mind!

In een middagvullend programma krijgt dat onder andere handen en voeten tijdens twee virtuoze presentaties. De ene van demograaf Jan Latten, de ander van Cyriel ‘Don’t mind the change. Change your mind’ Kortleven. De laatste heeft veel ervaring in het pragmatisch aanvliegen van verandering. Internationale organisaties als IKEA, NASA en Unilever ging hij voor in het veranderen vanuit moed, vertrouwen en enthousiasme. “Cyriel is een soort wervelwind die zijn ervaring uit verschillende branches gebruikt om zijn licht te laten schijnen op problemen in de zorg.” Daarnaast zorgt prof. dr. Jan Latten voor het demografisch kader. “Hij weet als geen ander het veranderen van de tijdgeest te verbinden aan de rol die we daar zelf in hebben.”

Doen en ontmoeten

De middag staat verder in het teken van doen én ontmoeten. Tijdens twee rondes interactieve workshops worden de bestuurders uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met verfrissend veranderen. Bijvoorbeeld door een kijkje over de grens te nemen: welke inzichten kunnen er verworven worden uit andere culturen? Of te leren van de jongste generaties door te ‘battelen’ met jong-AAG’ers over issues van de toekomst. Of te ontdekken hoe optimaal gebruikmaken van vastgoed van invloed is op het werkgeluk van medewerkers. In totaal kunnen bestuurders kiezen uit zeven verrassende workshops. Tussen die workshops maar ook rondom de andere programmaonderdelen en tijdens het afsluitende diner is er voldoende ruimte voor bestuurders om anderen te ontmoeten, vertelt Antoinette. “Dat is een belangrijke pijler onder Tijd voor Toekomst: ervaringen en kennis delen. Dat geldt niet alleen voor ons als AAG, maar ook voor bestuurders onderling. Want de vraag waar iedereen voor staat is: Hoe kunnen we sámen bijdragen aan de verandering die nodig is?”

Eerste stap

Daarmee is Tijd voor Toekomst een afwisselend, inspirerend en verfrissend event dat ook nog eens gratis toegankelijk is. Voor álle bestuurders in de zorg – dus niet alleen voor klanten van AAG. “De toegang is inderdaad vrij, alleen niet vrijblijvend”, lacht Antoinette. “We doen een appel op ieders aanwezigheid en participatie.” Maar dan krijg je ook iets. Verfrissende inzichten en praktische handvatten om die eerste stap tot verandering, hoe klein ook, te zetten.