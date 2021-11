“Vergoeding voor fysiek consult hoger dan voor digitaal consult, dat moeten we niet willen”

Medtronic is een van de grootste bedrijven ter wereld die medische technologie ontwikkelt. Bijna 11.000 van de 90.000 werknemers zijn ingenieurs en onderzoekers. Die doen hun werk in 31 labs en onderzoeksinstituten over de hele wereld. In totaal besteedt Medtronic zo’n 2,3 miljard dollar per jaar aan R&D.

Zorg op afstand houdt patiënt juist betrokken

“Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI), robotchirurgie en big data zijn we in een nieuw tijdperk van gepersonaliseerde geneeskunde beland. Een tijdperk waarin technologie de gezondheidszorg efficiënter, toegankelijker en rechtvaardiger maakt,” zegt Westendorp. “Steeds meer zorg wordt zo ook op afstand georganiseerd. Tijdens de pandemie zagen we ziekenhuizen en patiënten versneld die omslag maken: niet alleen via virtuele afspraken met artsen, maar ook met het langdurig volgen van patiënten op afstand. Zorg op afstand biedt heel wat voordelen: het kan helpen om de druk op zorgpersoneel te verminderen, patiënten hoeven minder lang in het ziekenhuis te verblijven, dataverzameling op afstand en een onmiddellijke verbinding tussen patiënt en zorgverlener, die sneller kan ingrijpen wanneer nodig.”

De term Zorg op Afstand geeft wat volgens Henk Westendorp de verkeerde suggestie. “Het klinkt als ver weg maar het is juist dichtbij, want je bent als patiënt veel meer betrokken. Het maakt immers nogal wat uit of je 24/7 wordt gemonitord of drie keer jaar bij de dokter in de spreekkamer komt.

Niet alleen de technologische vooruitgang is een hefboom voor deze nieuwe manier van werken. Westendorp: “Het is ook wat de patiënt steeds meer zélf verwacht. De patiënt wordt steeds mondiger, gaat zelf op zoek naar informatie en oplossingen. Hij gaat zelf meer beslissen welk ziekenhuis of welke arts zijn behandeling het beste kan uitvoeren. Alleen: onze gezondheidszorg is daar helaas nog niet genoeg op afgestemd.”

Nu nog passende vergoeding

Westendorp geeft een concreet voorbeeld: “Er bestaan al apps waarmee het perfect mogelijk is om op afstand bijvoorbeeld de bloedsuiker of het hartritme te monitoren, alleen is de terugbetaling daarvan nog niet geregeld. Zoiets staat een brede invoering van dit soort technologieën natuurlijk wel in de weg.



Een gevaar is, aldus Westendorp, dat de huidige tijdelijke vergoeding van digitale zorg door verzekeraars weer wordt teruggedraaid. ‘Een vergoeding voor een fysiek consult is soms twee tot drie keer zo hoog als voor een digitaal consult. Dat is een perverse prikkel die we niet zouden moeten willen. Verzekeraars staan wel open voor aanpassing hiervan, maar er moeten daarvoor structurele veranderingen plaatsvinden. Het ziekenhuis van de toekomt heeft veel minder bedden en kan veel meer gebruikmaken van mogelijkheden om patiënten thuis te monitoren. Daarvoor moet de wet- en regelgeving wel worden aangepast. Daar ligt dus een mooie taak voor het nieuwe kabinet.’