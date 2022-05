Verpleegkundigen missen aandacht voor talentontwikkeling

Verpleegkundigen ervaren onvoldoende mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Dat blijkt uit onderzoek van GITP. Het werkgeluk van verpleegkundigen wordt vooral gedreven door de sfeer en onderlinge samenwerking binnen het team. Om werkdruk te verlagen en werkgeluk te verhogen, vinden verpleegkundigen dat hun persoonlijke ontwikkeling meer aandacht verdient. Bijna 60% wil meer aandacht voor hun talent en persoonlijke ontwikkeling. Dat beïnvloedt motivatie waardoor zij langer blijven werken bij de huidige werkgever.

