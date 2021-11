VIDEO! Een appstore voor ziekenhuizen: Zo doen we dat!

Minder personeel, meer patiënten en een hogere administratiedruk. De noodzaak voor innovatie in het ziekenhuis is duidelijk, maar hoe komen we daar? Waarom download je wel een parkeerhulp op je smartphone, maar geen videoconsultatie tool in je ziekenhuis? Van assistentie bij diagnose tot automatisch afspraken plannen in het EPD: de tools liggen voor het oprapen. Maar hoe krijg je nou veilig en snel toegang tot deze applicaties?

Tijdens het MobileHealthcare-congres deelden de zelfbenoemde drie musketiers: Founda Health, NEXUS Nederland en app-bouwer Interactive Studios, onder toeziend oog van Treant Zorggroep hun strijd naar versnelde adoptie van innovatie. Gewapend met open API’s en open-systemen etaleerden de partijen een verfrissende manier van samenwerken.

Fred Hiddinga, NEXUS: “De zorgmarkt vraagt om oplossingen die verder rijken dan de impact van één partij. Om functioneel samen te werken is open systeemconnectiviteit een randvoorwaarde voor effect. Met het EPD als fundament zijn er internationaal talloze ontwikkelingen gaande waarmee het zorgveld enorm gebaad zal zijn. Als open EPD-leverancier willen wij daarin faciliteren en zijn daarom ook bijzonder trots op de manier waarop we met onze partners aan de wieg staan van herbruikbare, schaalbare en functioneel relevante koppel-oplossingen.“

Functionele waarde

Aan de ene kant is er de zorginstelling met de vraag naar slimme tooling, en aan de andere kant is er de applicatiebouwer met een mooie oplossing. De zorginstelling maakt daarbij altijd gebruik van een fundamentsysteem (oftwel het epd) waarmee de oplossing in harmonie moet functioneren. “Want aan alleen een koppeling heb je niets zolang het qua workflow geen functioneel vloeiende verrijking is voor het zorgpersoneel”, aldus Ramona Bruins van Treant Zorggroep.



En juist hierin ligt de kracht van het broederschap. Thomas Timmers van Interactive Studios legde het uit: “De app praat met Founda als koppelplatform, Founda connect met het EPD, en het EPD is het werkinstrument dat wordt aangevuld met de applicatiefunctionaliteit.”



“Je kan je daarbij voorstellen dat ziekenhuizen meerdere apps van verschillende aanbieders gebruiken”, aldus Andries Hamster van Founda. “Je wil als ziekenhuis én als app-bouwer dan niet steeds bezig zijn met allerlei technische integraties, blokkades en het continu opnieuw uitvinden van hetzelfde type wiel. Via ons platform nemen wij die complexiteit weg voor alle betrokken partijen. Het ziekenhuis en de applicatie-leveranciers koppelen eenmalig met het platform waarbij vraag en aanbod vervolgens optimaal samenvloeit in het EPD van de zorgverlener.”



