Whitepaper: Drie VDI-toepassingen om de continuïteit van de zorg te beschermen

Sinds de start van de pandemie is er ook in de zorg een verschuiving te zien naar meer thuiswerken, ook voor het niet-medisch personeel. Hewlett Packard Enterprise (HPE) ziet hierdoor een sterke toename in het gebruik van Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Zo garanderen zorgmedewerkers vanaf verschillende locaties – en dus ook thuis – de continuïteit van de zorg.

Via VDI-oplossingen managen IT-beheerders desktops van eindgebruikers in een virtuele machine die vanaf de server in het datacenter draait. Het resultaat is een gebruiksvriendelijke digitale werkomgeving voor het personeel. Lees de whitepaper met drie inspirerende voorbeelden van de inzet van VDI.