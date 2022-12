Zo houdt de GGZ de zorg betaalbaar en toegankelijk

De GGZ staat voor een aantal grote uitdagingen. De sector heeft te maken met een toenemende vraag, stijgende kosten en personele tekorten. Het is steeds moeilijker om de GGZ toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit vraagt om vernieuwing, innovatie en veranderkracht. Binnen, maar óók buiten de GGZ-sector. In dit onderzoek kijken we vooruit naar de GGZ van Morgen.

Je mag blij zijn als je wieg in Nederland staat. Dat kun je tenminste concluderen als je met een afstand naar ons land kijkt. Als je echter van dichterbij kijkt, is het beeld minder rooskleurig. Jaarlijks doen zo’n 1,2 miljoen mensen een beroep op GGZ-zorg. Op dit moment staan er 85.000 mensen op een wachtlijst. 40.000 daarvan wachten langer dan de Treeknorm. Die zorgvraag neemt bovendien steeds verder toe, net als de kosten. Bovendien is het aanbod van GGZ-zorg versnipperd, zijn er te weinig mensen door de krappe arbeidsmarkt én hebben hulpverleners te maken met een grote administratielast. Het is duidelijk: onze GGZ staat onder grote druk. Hoe kan de GGZ de zorg betaalbaar en toegankelijk houden? Welke uitdagingen zien we in de GGZ van Morgen? En waarmee kan de GGZ nu al aan het werk als voorbereiding op de toekomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het onderzoek naar de GGZ van Morgen.