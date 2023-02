ActiZ: ‘Minder vaak maatwerk bij contracteer-gesprekken en alleen groei via verpleegzorg thuis’

24 procent van de zorgaanbieders heeft voor 2023 een hoger tariefpercentage afgesproken met het zorgkantoor. In 2022 was dat nog 44 procent. Dat blijkt uit cijfers van de monitor Wlz-zorgcontractering 2023 van ActiZ. Met zorgkantoren was afgesproken dat gevraagd kon worden om ‘maatwerk’, maar dat is volgens ActiZ dus juist minder vaak gebeurd. Ook ervaren zorgaanbieders weinig beweging bij zorgaanbieders op het gebied van uitbreiding van verpleeghuisplekken.

In 2023 vroegen zorgaanbieders substantieel vaker om een hoger tariefpercentage, maar kregen minder aanbieders het voor elkaar in vergelijking met het jaar ervoor. In 2022 gaf slechts 13 procent aan dit te hebben gedaan vanwege de financiële positie van de organisatie, in 2023 geldt dit voor 39 procent. Mireille de Wee, voorzitter Actiz-kerngroep Wonen & Zorg: “Zorgaanbieders ervaren een verslechtering van het Wlz-inkoopbeleid. Dat is toch bijzonder als je kijkt naar de redenen waarom zorgaanbieders om maatwerk vragen.”

Begroting niet rond

ActiZ stelt naar aanleiding van de conclusies uit de monitor dat de financiële situatie van zorgaanbieders onder grote druk staat. De voornaamste oorzaak hiervan zijn ontoereikende tarieven en de stijgende kosten als gevolg van hoge inflatie en energielasten. Daarnaast stijgen de kosten van zorgaanbieders door de toenemende inhuur van personeel, vanwege de grote krapte op de arbeidsmarkt en een hoog ziekteverzuim van medewerkers. Veel zorgaanbieders hebben daarom volgens ActiZ moeite om hun begroting voor 2023 rond te krijgen en moeten hun investeringen beperken.

Gesprekken lopen nog

Een andere reden tot zorg bij ActiZ is dat zorgaanbieders aangeven dat ze van zorgkantoren alleen nog mogen uitbreiden via verpleegzorg thuis en niet meer via plekken in het verpleeghuis. Uit de monitor blijkt dat ‘niet alle gesprekken op een goede manier gevoerd zijn’. Soms lopen de gesprekken nog. Ook ziekenhuizen zijn nog volop in gesprek met zorgverzekeraars over de contracten voor dit jaar.

Nog geen conclusies trekken bij transformatie

De Wee zegt over de afspraken met zorgkantoren over het aantal verpleeghuisplekken: “De toegankelijkheid van verpleeghuiszorg staat steeds meer onder druk. De ouder wordende samenleving en de daarbij noodzakelijke zorgtransformatie is een verantwoordelijkheid van iedereen. We kennen de impact van deze transformatie nog onvoldoende om nu al te concluderen dat groei van verpleeghuisplekken niet noodzakelijk is.”

Meer administratieve lasten door akkoorden

Laatste punt van zorg is de toenemende administratielast door de toename van het aantal geldstromen. Dit komt volgens ActiZ met name door de vele programma’s en akkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). De Wee: “We zien dat het voor zorgaanbieders niet altijd duidelijk is welke middelen waarvoor bedoeld zijn. Er is geen duidelijkheid over hoe ze er aanspraak op kunnen maken, er zijn verschillende manieren van aanvragen en verantwoorden. Dit leidt alleen maar tot meer administratieve lasten.”