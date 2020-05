NFU wil meer waardering en inkomen voor verpleegkundigen

Verpleegkundigen verdienen niet alleen ten tijde van crises erkenning en waardering. Ze moeten structureel een passende beloning krijgen die recht doet aan hun inzet, professionaliteit en hun grote maatschappelijk belang. Dat versterkt het vak, verbetert de loopbaanperspectieven en dat versterkt de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Dit stelt Willy Spaan, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) in een interview met Zorgvisie.

Extra zorgcapaciteit, extra personeel

De coronacrisis dwingt de zorg tot het structureel verhogen van de zorgcapaciteit. Zo wil het kabinet zeker 500 extra ic-bedden, zodat ziekenhuizen goed voorbereid zijn op een eventuele tweede golf. Dat lukt alleen door gericht te investeren in zorgpersoneel en door het werven van extra zorgpersoneel. “Daarbij hoort een passende beloning die recht doet aan de inzet en de professionaliteit van de verpleegkundigen en het medisch-ondersteunend personeel”, stelt Spaan.

Waardering en extra geld

De NFU vindt de maatschappelijke waardering en steunbetuigingen voor de rol van de verpleegkundigen in de coronacrisis terecht. Maar het kan niet bij steunbetuigingen blijven. De NFU wil bij de overheid en zorgverzekeraars het belang van extra financiële middelen op de agenda zetten. Dat extra geld is nodig voor doorgroeimogelijkheden en verbetering van salarissen van verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel in umc’s. “Salarissen en doorgroeimogelijkheden van veel zorgprofessionals zijn achtergebleven bij andere publieke sectoren, zoals het primair onderwijs. De middelen binnen de umc’s zijn bovendien beperkt. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door aanhoudende stijging van de pensioenpremie bij het ABP, waarvan het overgrote deel door de werkgevers wordt betaald”, aldus Spaan.

Maatschappelijke rol umc’s

De NFU benadrukt de bijzondere rol van umc’s in het Nederlandse zorgstelsel. Ze leveren hoog complexe patiëntenzorg, verrichten medisch-wetenschappelijk onderzoek en leiden de zorgprofessionals van de toekomst op. Spaan: “Bij de bestrijding van het coronavirus speelden en spelen de umc’s een belangrijke rol in de uitvoering en coördinatie, zoals ook van ze mag worden verwacht.”



