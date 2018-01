Minder mensen wisselen van zorgverzekeraar

Dit jaar is 5,9 procent van de verzekerden in Nederland overgestapt naar een nieuwe zorgverzekeraar. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van Vektis Intelligence, die voorzitter André Rouvoet van koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maandag in zijn nieuwjaarstoespraak noemde. In totaal gaat het om ruim 1 miljoen overstappers.

Vorig jaar stapten 1,08 miljoen verzekerden over naar een andere zorgverzekeraar, oftewel 6,4 procent van de verzekerden.

Verzekerden konden tot 1 januari 2018 hun zorgverzekering opzeggen. Tot 1 februari 2018 hebben overstappers de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Omdat nog niet alle overstapmutaties bij de zorgverzekeraars verwerkt zijn, kan het percentage nog naar boven of naar beneden bijgesteld worden. Begin februari publiceert Vektis de definitieve overstapcijfers.

Uit cijfers van ZN blijkt dat een miljoen verzekerden tijdens de overstapperiode de zorgverzekeringskaart hebben bekeken. Daarop staat informatie over de belangrijkste polisvoorwaarden. Rouvoet laat weten 'erg blij' te zijn met dit resultaat. "Wij vinden het belangrijk dat verzekerden zich goed kunnen oriënteren en goed onderbouwd een keuze kunnen maken", aldus de ZN-voorzitter.

Hoofdlijnenakkoorden

Rouvoet sprak tijdens zijn nieuwjaarstoespraak ook over hoofdlijnenakkoorden. Die hebben volgens hem "zeker nut, maar mogen nooit een doel op zich zijn". Volgens zorgverzekeraars kunnen hoofdlijnenakkoorden alleen zinnig en waardevol zijn, als ze echt bijdragen aan het goed functioneren van het zorgstelsel. "Niet het bestaande zorglandschap, maar het kunnen voldoen aan de toekomstige vraag op het gebied van zorg moet volgens zorgverzekeraars het uitgangspunt zijn", aldus ZN.