Treant concentreert planbare operaties

De Treant Zorggroep concentreert planbare heup- en knieoperaties vanaf 1 april op locatie Bethesda in Hoogeveen en locatie Refaja in Stadskanaal. Operaties als gevolg van botbreuken worden voortaan alleen nog uitgevoerd in Stadskanaal. Voor spoedeisende zorg kunnen patiënten ook na 1 april terecht op alle drie de Treant-locaties.

Het concentreren van planbare operaties is onderdeel van een bezuinigingspakket dat ervoor moet zorgen dat de ziekenhuisgroep weer financieel gezond wordt. De maatregelen zijn volgens de organisatie ook nodig om goede, bereikbare en betaalbare zorg voor de regio te behouden. "Concentreren van een beperkt aantal ingrepen stelt ons in staat om ook in de toekomst de zorg te leveren waar onze patiënten behoefte aan hebben", aldus bestuursvoorzitter Carla van de Wiel.

Met de concentratie van planbare operaties op ziekenhuislocaties Bethesda en Refaja moet op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen meer ruimte komen voor niet-planbare en complexere ingrepen. "Deze verdeling van operaties zorgt voor kortere wachttijden", stelt Treant. "Zo worden geplande operaties straks minder vaak verplaatst omdat er een spoedoperatie tussendoor komt of langer duren dan verwacht." Het concentreren van zorg leidt volgens de zorggroep bovendien tot kostenbesparingen. Door het beter benutten van de capaciteit van operatiekamers en de beddencapaciteit hoeven de verpleegafdelingen chirurgie/orthopedie in Hoogeveen en Stadskanaal in het weekend namelijk niet volledig open te blijven.

Poliklinische bezoeken voor en na de operatie vinden ook na 1 april plaats op alle drie de Treant-locaties. Patiënten die in april al staan ingepland voor een nieuwe heup of knie, worden door hun orthopeed gebeld. Het betreft hier patiënten die op ziekenhuislocatie Scheper hun eerste consult hebben gehad en nu op ziekenhuislocatie Bethesda worden geopereerd. De operatie wordt gedaan door hun eigen specialist.

Regiovisie

Treant kondigde in februari aan meer ingrepen en behandelingen te gaan concentreren op één van de ziekenhuislocaties. Uitgangspunt daarbij is dat zo’n 90 procent van de geleverde zorg op alle drie ziekenhuislocaties wordt aangeboden. Ook verdwijnen in de Treant-ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal 93 banen. De maatregelen staan in een zogeheten regiovisie waar Treant momeneel aan werkt. Vanaf begin april wordt de concept-regiovisie intern besproken. Daarna volgt de dialoog met onder meer huisartsen, verzekeraars, ambulancediensten, patiëntenorganisaties, gemeenten en inwoners.

De zorgorganisatie onderzoekt momenteel ook de mogelijkheid om de verloskundige zorg te concentreren op een of meerdere ziekenhuislocaties. De klinische afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in het Scheper Ziekenhuiszijn zijn sinds 18 december 2017 gesloten vanwege een tekort aan kinderartsen. Omdat het moeilijk is nieuwe kinderartsen aan te trekken, werkt Treant daarom alternatieve scenario’s uit voor de inrichting van deze zorg op de drie ziekenhuislocaties. Een definitief besluit over een eventuele concentratie van zorg wordt dit voorjaar verwacht.