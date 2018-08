Gelre stoot kraamzorg af

Gelre ziekenhuizen hebben de kraamzorgtak Gelre Kraamzorg overgedaan aan Naviva Kraamzorg. De bijna dertig medewerkers werken voortaan onder de naam Naviva Kraamzorg.

“Gelre ziekenhuizen wil zich concentreren op de verloskundige zorg”, licht Gelre-bestuurder Elza den Hertog het afstoten van de kraamzorg toe. “Hier ligt een van onze expertises als ziekenhuis. Daarom dragen we Gelre Kraamzorg graag over aan Naviva, een expert op het gebied van kraamzorg.”

Bestuurder Ginel van Weering van Naviva Kraamzorg is enthousiast over de overname. “Wij bieden de medewerkers van Gelre Kraamzorg de zekerheid om dit mooie werk te kunnen blijven doen. En de cliënten van Gelre Kraamzorg dat zij de beste start krijgen in een vaak gelukkige, maar ook kwetsbare periode. Naviva is al jarenlang actief in Apeldoorn en omgeving. Met de overname van Gelre Kraamzorg versterken we onze positie in de regio. Dat is belangrijk om de kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren. We zien daarom de toekomst zonnig tegemoet.”

Netwerk

Naviva Kraamzorg maakt al enige tijd deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk. Peter van Maris, lid hoofddirectie Zorg van de Zaak, zegt blijk te zijn met de versterking van de kraamzorgtak. “We maken een eerste verbinding tussen kraamzorg thuis en specifieke kennis van geboortezorg in het ziekenhuis. Deze verbreding in kennis past in de ambitie van Zorg van de Zaak om haar activiteiten en bekwaamheid van medewerkers op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg te verbreden en haar positie te verstevigen.”

Goedkeuring

De overname is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de betrokken ondernemingsraden en cliëntenraden. Alle afspraken met cliënten en zorgpartners worden nagekomen. De komende weken gaat Gelre Kraamzorg stap voor stap over naar de werkwijze van Naviva. Cliënten van Gelre Kraamzorg ontvangen bericht als er iets voor hen verandert.