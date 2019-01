NZa: Franse Orpea mag Allerzorg en September overnemen

De NZa heeft de plannen van het Franse zorgconcern Orpea om Allerzorg en September over te nemen na een procedurele toets goedgekeurd. Eerder al was de overname goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De NZa maakt dit op 8 januari bekend via haar website. De zorgautoriteit constateerde dat Orpea de procedures om cliënten en werknemers te betrekken in de besluitvorming heeft gevolgd, en dat de verwachte effecten van een overname voldoende in kaart zijn gebracht. Daarnaast heeft de NZa gekeken of de overname gevolgen heeft voor de cruciale zorg.

Ouderenzorg

Orpea is een Franse zorgorganisatie die in elf landen in Europa, en een aantal daarbuiten, actief is in de ouderenzorg. Eerder nam het Franse Orpea al Dagelijks Leven over, dat zorg levert aan ouderen met dementie. Het concern is van plan om vier instellingen in Nederland over te nemen: September, Allerzorg, Diaphora zorgverlening en Diaphora woonvoorziening.

September biedt woonzorg aan mensen met geheugenproblemen op locaties in Apeldoorn, Arnhem, Twello, Velp, Wageningen, Witmarsum en Zevenaar. Allerzorg is actief in heel Nederland op het gebied van specialistische thuiszorg. De twee zorgbedrijven samen haalden in 2017 een omzet van meer dan vijftig miljoen euro. Diaphora levert zorg aan mensen met dementie op één van de locaties van September in Velp.



NZa heeft niet gekeken of de overname door het Franse concern gevolgen heeft voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Daarvoor is de NZa niet bevoegd. De zorgautoriteit pleit al langer voor het invoeren van een zorginhoudelijke toets bij fusies en overnames in de zorg.