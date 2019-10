NZa: Sensire mag Trimenzo overnemen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) keurt het goed dat Sensire de failliete zorgorganisatie Trimenzo overneemt. Na een spoedprocedure heeft de NZa geconstateerd dat Sensire de plannen goed heeft voorbereid.

Dat meldt de NZa op 10 oktober. Sensire mag verder gaan met de overname, die op 27 september werd aangekondigd. Het gaat om de zorg die geleverd wordt in woonzorgcentra het Grotenhuis en de Martinushof in Twello en de Benring in Voorst en om thuiszorg in de gemeente Voorst.

Cruciale zorg

In de zorgspecifieke fusietoets kijkt de zorgautoriteit of de procedures goed zijn gevolgd en of de overname geen gevolgen heeft voor de cruciale zorg. De NZa constateerde dat de effecten van de overname voldoende in kaart zijn gebracht. Ook de stakeholders, zoals personeel, cliënten en zorgverzekeraars, voldoende betrokken, gelet op de bijzondere situatie. De cruciale zorg komt door de concentratie niet in gevaar.



Sensire verleent wijkzorg, intramurale zorg, jeugdgezondheidszorg en zorg op afstand in Oost-Gelderland. Trimenzo biedt verpleeghuiszorg en complexe thuiszorg aan ouderen en andere zorg- en hulpbehoevenden in de gemeente Voorst.