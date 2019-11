Last onder dwangsom Naborgh opgeheven

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beëindigde de last onder dwangsom bij Thuiszorg Naborgh. De overdracht van cliënten aan een andere zorgaanbieder is gerealiseerd.

Thuiszorg Naborgh kreeg op 18 oktober 2019 een last onder dwangsom opgelegd. De thuiszorgorganisatie verzuimde om voor 11 oktober klanten over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Ook bleef de organisatie zorg verlenen na die datum, wat in strijd was met de eisen van de inspectie.

Na tien dagen is de last onder dwangsom beëindigd. Als de inspectie heeft vastgesteld dat Naborgh voldoet aan de eisen, mag de thuiszorgorganisatie pas weer zorg verlenen.