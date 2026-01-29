12 procent hogere uitkering voor gepensioneerden PFZW

Gepensioneerden die zijn aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) kunnen dit jaar rekenen op een forse inkomensstijging. Het pensioenfonds meldt donderdag dat de pensioenuitkeringen met circa 12 procent omhooggaan. Deze verhoging is mogelijk door de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel en de vrijval van financiële buffers die in het oude stelsel verplicht waren.

De verhoging gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026. Omdat de administratieve verwerking van de overstap naar de nieuwe regeling tijd kost, ontvangen gepensioneerden in de eerste maanden van dit jaar nog hun oude bedrag. In maart of april volgt de aanpassing, inclusief de nabetaling over de eerste maanden.

Nieuwe pensioenregels

De forse stijging is volgens PFZW te danken aan twee factoren. Het fonds heeft een goede financiële positie en de nieuwe pensioen regels. De actuele dekkingsgraad steeg in 2025 van 109,8 procent naar 125,7 procent. Daarnaast hoeft het fonds in het nieuwe stelsel minder hoge reserves aan te houden.

“We hebben nu een pensioen dat toekomstbestendiger is,” zegt bestuursvoorzitter Joanne Kellermann. “De reserves die we in het oude stelsel moesten aanhouden, mogen we nu voor een deel uitkeren aan onze deelnemers en pensioengerechtigden.”

Later bericht

Voor mensen die nog werken (actieve deelnemers) en mensen die in het verleden pensioen hebben opgebouwd maar niet meer in de sector werken (slapers), is het plaatje nog niet compleet. Zij ontvangen tussen half maart en half mei bericht.

PFZW waarschuwt dat het percentage voor deze groepen kan afwijken van de 12 procent die gepensioneerden krijgen. Bij werkenden spelen factoren als leeftijdscategorie, toekomstige rendementen en premie-inleg een grotere rol bij het vaststellen van het persoonlijk pensioenvermogen.