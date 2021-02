240 zorgmedewerkers ontslagen na diefstal, agressie of fout gedrag

Afgelopen jaar zijn 240 zorgverleners ontslagen vanwege disfunctioneren. De meeste ontslagen vielen in de verzorging en verpleging: honderd. In de gehandicaptenzorg moesten vijftig medewerkers vertrekken en in de ggz (meestal jeugdzorg) gaat het om veertig werknemers. In de medisch-specialistische zorg gingen dertig medewerkers weg.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de IGJ over 2020. Deze getallen zijn in werkelijkheid hoger, omdat dit alleen de ontslagen zijn die door de zorginstellingen zijn doorgegeven aan de inspectie – hoewel ze verplicht zijn dit te melden. Bovendien heeft de IGJ nog niet alle cijfers over ontslagen in de jeugdhulp verwerkt in het jaaroverzicht.

Diefstal en gedrag

De inspectie kan nog niet zeggen waarom de zorgmedewerkers zijn ontslagen, maar in de afgelopen jaren moest ongeveer de helft van de werknemers vertrekken vanwege fraude of na diefstal van geld of geneesmiddelen. Een kwart moest weg na “onprofessioneel gedrag”, zoals agressie naar collega’s en patiënten of vanwege onvoldoende deskundigheid. Bij 10 procent werd het arbeidscontract ontbonden na seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In 2020 kwamen bij de IGJ 120 meldingen binnen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van zorgmedewerkers. Niet bekend is hoe vaak dat heeft geleid tot ontslag. De meeste van dit type meldingen betrof werknemers in de ggz (veertig keer) en gehandicaptenzorg (idem). Vorig jaar heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de preventie en bestrijding van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptenzorg. Naar aanleiding hiervan gaat de IGJ dit jaar praten met bestuurders over dit onderwerp.

Coronamaatregelen

In het jaarverslag schrijft inspecteur-generaal Marina Eckenhausen dat de inspectie bij elk bezoek nu kijkt naar de coronamaatregelen van de zorgaanbieder. Behalve aandacht voor de kwaliteit van de jeugdzorg richt de IGJ zich op de langere termijn op de tekorten op de arbeidsmarkt: “Met name in de verpleeghuiszorg en de persoonsgerichte zorg voor ouderen binnen zorgnetwerken. Op veel plekken in de jeugdhulp zijn niet altijd genoeg medewerkers. Of ze hebben niet allemaal de juiste kennis en ervaring.”

De IGJ heeft vorig jaar met twaalf aanbieders van verpleeghuiszorg gesproken om een beeld te krijgen van de situatie op de arbeidsmarkt. Daarbij werd vooral gekeken naar de verschillen in problematiek: “Doel is niet om een volledig beeld te geven van de arbeidsmarktproblematiek, maar om een eerste verkenning te doen van dilemma’s voor de verpleeghuiszorg”, meldt het jaarverslag. Dit leidde tot de publicatie ‘Stroomversnelling voor krappe arbeidsmarkt in verpleeghuiszorg’.

Lerend vermogen

Een van de thema’s waar de IGJ dit jaar en in de toekomst verder aan wil werken is het stimuleren van ‘lerend vermogen’ bij zorgaanbieders: “Wij zien dit als voorwaarde om toe te werken naar continu verbeteren en het veiliger maken van de zorg.” Hierover gaat de inspectie dit jaar in gesprek met de ggz-sector.