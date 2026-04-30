278 nieuwe zorggeschikte woningen in Enschede

Bouwbedrijf Dura Vermeer gaat in 2027 278 appartementen bouwen in Enschede die geschikt zijn voor ouderen met een zorgvraag.

Liberein, een organisatie voor verpleeghuis- en thuiszorg in Enschede en Haaksbergen heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met Dura Vermeer. De appartementen zijn geschikt voor zowel ouderen met als zonder zorgvraag. Op die manier kunnen ouderen er blijven wonen als ze ondersteuning nodig hebben, bij voorbeeld met een Volledig Pakket Thuis.

De woningen aan de C. F. Klaarstraat komen ter vervanging van bestaande verouderde woningen in het centrum van Enschede. Ook komt er een plek voor een huisartsenpraktijk in het nieuwbouwproject.