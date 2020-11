30.000 euro boete voor vervalsen testrapporten sneltest Covid-19

Fake

De leverancier van onder meer Covid19-sneltesten kocht de sneltesten in China. Daar werden ze voorzien van het logo van het bedrijf in Apeldoorn en verkocht in binnen – en buitenland. De eigenaar paste onder meer de namen van de onderzoeker en reviewer van het testrapport aan, om zijn afnemers te laten zien dat zijn bedrijf zelf de ontwikkelaar en producent was.

Testrapport

Zo werd voorkomen dat zij rechtstreeks zouden kopen bij de Chinese fabrikant. Dit rapport ging onder meer naar de Inspectie Gezondheid & Jeugd, die volgens het OM zo onjuist werd geïnformeerd. Onderzoek heeft volgens het OM uitgewezen dat de uitslag van het originele testrapport niet is gewijzigd.

Aangepast

Het bedrijf werd in april gecontroleerd na informatie uit het buitenland. In nader onderzoek door de FIOD werd geconstateerd dat enkele testrapporten waren aangepast. (ANP)