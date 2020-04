6000 testen per dag, meer capaciteit in 45 labs

Momenteel kunnen er ongeveer 6000 coronatesten per dag worden afgenomen. En dat betekent dat alle zorgmedewerkers die klachten hebben, zich nu moeten kunnen laten testen op het coronavirus. Dat zei zorgminister Hugo de Jonge woensdag na het ministeriële crisisberaad.

De testcapaciteit zelf is uitgebreid naar 17.500 testen per dag. Daarvoor zijn 45 laboratoria ingeschakeld die inmiddels zijn goedgekeurd door het RIVM. Maar omdat die nog niet op volle toeren werken, ligt het aantal testen dat wordt afgenomen vooralsnog lager. Dat heeft onder meer te maken met de leveranties van spullen die nodig zijn om de testen te kunnen doen.

Het aantal testen zal volgens de minister wel snel oplopen. Binnenkort moet dat naar 29.000 per dag gaan. (ANP)