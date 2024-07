Aafje thuiszorg krijgt nieuwe naam

En de nieuwe naam is: Aafje wijkverpleging.

De werkwijze van de organisatie wordt aangepast en dat brengt met zich mee dat er ook een nieuwe naam nodig is.

De vraag naar zorg is groter dan het aanbod en daarom maakt Aafje een beweging van thuiszorg naar wijkverpleging, zo laat directeur wijkverpleging Wouter Zegveld weten. “We leggen nog meer focus op werken vanuit en met de wijk, met duurzame, verbonden teams.” Met als belangrijk doel: het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten.

Aafje

Complexe zorg en begeleiding is nodig om mensen langer thuis te laten wonen. Dit vraagt volgens Zegveld om steeds meer gespecialiseerde kennis en inzet. Ook het vergroten van zelfredzaamheid en het betrekken van de wijk spelen een belangrijke rol. Zegveld: “De naam ‘thuiszorg’ dekt de lading niet meer volledig. Met Aafje wijkverpleging gaan we van ziekte en zorg naar mens en maatschappij. En stimuleren we ouderen om meer en meer zelfstandig en zelfredzaam te zijn.”

Wijkverpleging

Aafje vernieuwt ook het werkproces van haar teams wijkverpleging. Deze bestaan straks in ieder geval uit helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en twee wijkverpleegkundigen. De wijkverpleegkundigen zijn speciaal getraind om binnenkomende zorgvragen goed op te pakken.

Functiemix

Aafje werkt toe naar een “functiemix die past bij de wijk en zorgvragen die er spelen”. Alle andere ondersteunende en administratieve taken worden overgenomen door een ondersteuningsteam. Deze organisatiewijziging moet de wijkverpleging in staat stellen om zich volledig te focussen op het primaire zorgproces.

Verpleegkundig leiderschap

Eigen regie en professionele zeggenschap binnen de teams, vormen ook onderdeel van de veranderingen. Aafje laat weten de komende tijd te investeren in verpleegkundig leiderschap en de juiste ondersteuning voor medewerkers.