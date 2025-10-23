Aantal abortussen blijft ongeveer gelijk na forse toenames

Na twee jaar van aanzienlijke toenames is het aantal abortussen in Nederland vorig jaar op hetzelfde relatief hoge niveau gebleven. In totaal werden 39.438 zwangerschappen afgebroken, zo maken jaarlijkse cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) duidelijk.

Een opmerkelijke afname ten opzichte van een jaar eerder ziet de inspectie bij meisjes tot 15 jaar. In totaal beëindigden 65 meisjes uit die jongste leeftijdscategorie hun zwangerschap. Een jaar eerder waren dat er 107.

Geen verbanden

De inspectie geeft alleen de cijfers, maar kan voor toe- en afnames geen verklaring geven. “In de wet is bepaald dat de data die de IGJ over dit onderwerp ontvangt, zich niet leent voor het leggen van verbanden tussen de cijfers. Hiermee wordt voorkomen dat te herleiden is dat een specifieke vrouw in een bepaalde kliniek een abortus heeft gehad”, legt de IGJ uit.

Tussen 2021 en 2023 steeg het aantal abortussen met ruim een kwart. Experts leggen een verband met afgenomen anticonceptiegebruik. Vooral de weerstand tegen hormonale anticonceptie, zoals de pil of een spiraaltje, is de afgelopen jaren gegroeid. Dat komt onder meer doordat er meer aandacht is voor bijwerkingen. Op sociale media is ook veel aandacht voor allerlei minder betrouwbare methoden, zoals aan de hand van de lichaamstemperatuur proberen te bepalen wanneer de eisprong is.

Kennis schiet tekort

“De kennis schiet tekort, maar kan ook negatief beïnvloed worden door onjuiste informatie via sociale media, vrienden en familie”, stelde kenniscentrum Rutgers vorig jaar vast. Volgens een steekproef die het centrum samen met abortusartsen hield onder ruim vierhonderd vrouwen die hun zwangerschap hadden beëindigd, hadden zeker vier op de tien geen anticonceptie gebruikt.

Iets meer dan de helft van alle abortussen gebeurt al heel vroeg in de zwangerschap: tussen de vijf en zes weken. In die gevallen kan abortus nog met behulp van speciale pillen. De wettelijke grens ligt in principe bij 24 weken. Daarna mag een zwangerschap alleen worden beëindigd als de moeder gevaar loopt of als het ongeboren kind niet levensvatbaar blijkt.

Relatief late abortussen, tussen de 21 en 23 weken, zijn vrij uitzonderlijk. Vorig jaar ging het om 1,9 procent van het totaal.

In de cijfers valt op dat bij abortusklinieken steeds vaker geen nacontrole wordt uitgevoerd, terwijl dat ook volgens de klinieken zelf wel zou moeten na drie tot vier weken. Bij een op de vijf blijft zo’n controle echter uit. (ANP)