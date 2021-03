Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen licht gestegen

Ziekenhuizen behandelen weer iets meer coronapatiënten. Het aantal opgenomen mensen is met vijf gestegen naar 2198, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het hoogste niveau sinds begin februari.

Verpleegafdeling

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1575 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er twintig meer dan op maandag. Sinds zaterdag is het totaalaantal patiënten op die vleugels met 130 gestegen.

IC

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde iets, van 638 naar 623. Het is wel de vierde dag op rij dat het aantal ic-patiënten boven de 600 uitkomt. Daarvoor ging het ongeveer twee weken lang heen en weer tussen de 550 en 600, en de maand daarvoor schommelde het aantal tussen de 500 en 550.

314 nieuwe opnames

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 314 coronapatiënten nieuw opgenomen op de intensive cares en verpleegafdelingen. In de afgelopen zeven dagen zijn 1825 nieuwe patiënten in een ziekenhuis beland, gemiddeld bijna 261 per dag. Dat is de hoogste instroom sinds 11 januari.

Beschikbaar

Ziekenhuizen hebben momenteel minder dan 1700 bedden op verpleegafdelingen en intensive cares achter de hand. Dat komt neer op gemiddeld tien tot vijftien beschikbare bedden per ziekenhuis. Die bedden zijn niet alleen voor coronapatiënten, maar ook voor mensen met andere aandoeningen.

Gelijkmatig verdelen

Vanwege de druk op de ziekenhuizen worden nog steeds coronapatiënten overgeplaatst naar andere delen van het land. Dat moet de zorg gelijkmatig verdelen. Afgelopen etmaal zijn veertien mensen overgeplaatst. Het is niet bekend hoeveel mensen een andere plek binnen hun eigen regio konden krijgen. Sinds september, het begin van de tweede golf, heeft het LCPS 2844 mensen verspreid over het land. (ANP)