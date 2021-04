Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt weer na paar dagen daling

Voor het eerst in dagen stijgt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer. Het aantal opgenomen patiënten nam toe met 26 naar 2517, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zondag.

In de drie dagen daarvoor waren er juist 67 bedden voor coronapatiënten vrijgekomen. Het aantal opgenomen patiënten ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan precies een week geleden toen er in totaal 2317 coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen.

Verpleegafdelingen behandelen nu 1729 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 25 meer dan op zaterdag. De drie dagen daarvoor was er juist sprake van een flinke afname van in totaal 78, terwijl begin deze week het aantal coronapatiënten op die afdelingen juist met bijna tweehonderd toenam.

Intensive cares behandelen nu 788 coronapatiënten, een meer dan op zaterdag toen er drie bijkwamen. Op vrijdag daalde het aantal ic-patiënten nog met veertien. (ANP)