Aantal coronapatiënten op intensive care met 17 omhoog

Op verpleegafdelingen is het aantal coronapatiënten gestegen met 46 naar 1864 patiënten. Opgeteld liggen nu 2448 Nederlandse Covid-19-patiënten in het ziekenhuis. Twee van de patiënten liggen in het ziekenhuis in het Duitse Münster op de ic.

Totale ic-bezetting 1036

Naast patiënten met Covd-19 liggen er nog eens 452 mensen op de ic met andere aandoeningen. De totale ic-bezetting ligt daarmee op 1036 (waarvan de twee in Duitsland), 22 meer dan op vrijdag.

In de afgelopen 24 uur zijn 38 patiënten verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Onder hen waren drie coronapatiënten. (ANP)