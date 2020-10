Aantal covid-patiënten in ziekenhuizen stijgt naar 900

De stijging is iets trager dan het LCPS vorige week had verwacht, maar valt binnen de bandbreedte van de voorspelling. De afgelopen twee dagen liet een hoger aantal opnames zien dan de drie dagen daarvoor. Gisteren kwamen er 82 nieuwe covid -patiënten bij.

1.000 opnames covid-patiënten

Vorige week dacht Ernst Kuipers van het LCSP dat het aantal covid-patiënten in ziekenhuizen afgelopen weekend al 1.000 zou bedragen. Dat getal zal nu waarschijnlijk over enkele dagen worden gehaald. De stijging is langzamer dan in de eerste golf. Maar dat stelt Kuipers niet gerust, want het aantal besmettingen is niet afgenomen. De verwachting is dat de stijging nog lange tijd zal doorgaan, waardoor de reguliere zorg steeds meer in de knel zal komen. Zo maakte het Maasstad ziekenhuis onlangs bekend de reguliere zorg met 20 procent af te schalen naar 80 procent. Het probleem is niet het tekort aan ziekenhuisbedden, maar een tekort aan artsen en verpleegkundigen.

Minder patiënten op IC

Een opvallend verschil met de eerste golf is dat er minder patiënten op de IC belanden. Van de 892 covid-patiënten liggen er 177 op de IC. In de eerste golf kwam een op de drie patiënten uiteindelijk op de IC. Nu is dat een op de vijf. Dat betekent dat momenteel vier op de vijf covid-patiënten op de kliniek liggen. Anders dan in de eerste golf, lijkt niet de IC-capaciteit de bottleneck, maar de capaciteit op de klinieken.

Betere behandeling

Als verklaring wijst Kuipers op de leeftijd van de covid-patiënten. Die ligt nu lager dan in de eerste golf. Er zijn meer patiënten jonger dan zestig jaar. Alhoewel daar de laatste dagen weer een verschuiving optreedt naar oudere patiënten. Daarnaast zijn er nu betere behandelmethodes, waardoor verslechtering van de conditie vaker wordt voorkomen.