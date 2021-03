Aantal nieuwe coronagevallen gedaald

Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen lager. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 6572 besmettingen per etmaal. In de afgelopen week, tot en met dinsdag, zijn er 46.005 mensen positief op corona getest. Dat is 16 procent meer dan de week ervoor, zo meldt het RIVM.

Weekendeffect

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen vaak onder het weekgemiddelde, doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 49. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werden 15 overlijdens geregistreerd.

In Amsterdam en Rotterdam werden de meeste besmettingen vastgesteld afgelopen etmaal, respectievelijk 233 en 195. In Den Haag werden 180 nieuwe coronagevallen geteld, in Utrecht 95 en in Tilburg 87.

1,2 miljoen keer positief

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van meer dan 16.300 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

Repoductie: 1,11

Het reproductiegetal, dat de mate van besmettingen aangeeft, is afgelopen week verder gestegen, van 1,06 op 1 maart naar 1,11 op 8 maart. Een reproductiegetal van 1,11 betekent dat 100 mensen met het coronavirus samen 111 andere mensen besmetten.

IC-opnames

Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis of op de intensive care ligt, stijgt eveneens. In de afgelopen week belandden 1441 mensen met corona in het ziekenhuis, dat waren 114 opnames meer dan de week ervoor. Op de intensive cares werden 313 mensen opgenomen, 39 opnames meer dan in de week ervoor.

Meer tests

Ruim 519.000 mensen hebben zich de afgelopen zeven dagen laten testen, 12 procent meer dan de week daarvoor. Kinderen tot en met 12 jaar werden het vaakst getest in de afgelopen week, gevolgd door mensen in de leeftijd van 30 tot en met 39 jaar. In de leeftijdsgroep 18 tot en met 24 jaar is het aantal positieve meldingen het hoogst, met 359 meldingen per 100.000 inwoners. Maar in alle leeftijdsgroepen is een stijging te zien.

Meer kinderen

Verhoudingsgewijs de grootste stijgingen zijn bij kinderen: 23 procent meer bij de groep tot en met 12 jaar en 29 procent extra bij 13 tot en met 17 jaar. Een en ander hangt volgens het RIVM waarschijnlijk samen met het heropenen van het primair onderwijs en kinderopvang per 3 februari en het gedeeltelijk heropenen van de scholen in het voortgezet onderwijs per 1 maart.

Vaccinatie-effect

Bij mensen vanaf 70 jaar nam het aantal positieve coronatesten per 100.000 inwoners het minst toe; met 8 procent in de afgelopen week. Dit is gedeeltelijk te verklaren door het vaccinatieprogramma, denkt het RIVM. (ANP)