Aantal overnames in Nederlandse zorg daalt naar laagste punt in ruim tien jaar

De fusie- en overnamemarkt in de Nederlandse gezondheidszorg koelt flink af. Uit het jaarlijkse fusie- en overnameonderzoek in de zorg van Deloitte blijkt dat het aantal transacties in 2025 met 25 procent is afgenomen.

Waar in 2024 nog 104 deals werden gesloten, viel dit aantal afgelopen jaar terug naar 75. Daarmee ligt het transactievolume zelfs lager dan in 2014, toen er 81 overnames werden geregistreerd.

Private equity

De scherpe daling wordt mede verklaard doordat kopers aanzienlijk kritischer zijn geworden in vergelijking met de piekperiode van 2021 tot 2023, aldus Deloitte. Verkoopprocessen lopen vaker stuk of worden gepauzeerd. Veelvoorkomende redenen voor dit uitstel zijn tegenvallende operationele resultaten, onzekerheid over regelgeving en marktdynamiek. En door een verschil in prijsverwachting tussen koper en verkoper.

Ook private equity trapt op de rem. Hoewel zij actief blijven in de markt, nam het aantal zogeheten ‘add-on’-overnames, kleinere acquisities ter uitbreiding van een bestaand platform, met circa 30 procent af ten opzichte van 2024.

Buitenlandse investeerders

Desondanks is de invloed van deze groep investeerders in specifieke deelsectoren nog altijd groot. Zo was private equity nog erg actief bij klinieken. Vendis Capital kocht bijvoorbeeld de Nederlandse Obesitas Kliniek.

Buitenlandse partijen lijken zich overigens weinig aan te trekken van de algehele krimp. Het absolute aantal internationale transacties bleef met 37 deals in 2025 nagenoeg gelijk aan de 36 in het voorgaande jaar. Doordat de totale markt kromp, is het marktaandeel van buitenlandse kopers op de Nederlandse zorgmarkt inmiddels gestegen tot bijna de helft (49 procent).